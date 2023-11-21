美債風險升溫　資金加速東移

中國經濟呈現回升向好，表現優於全球主要經濟體，人民幣資產繼續受到環球資金追捧。（大公報） 中評社香港11月21日電／美國零售銷售下跌、銀行業大裁員，成為經濟衰退重要的表征，加上債務風險持續惡化，高息也難以對美元匯價起著支撐作用。近月反映美元兌一籃子主要貨幣的美匯指數明顯轉弱，年內升幅已全部一筆勾銷，今年美匯見紅、逆轉向下的機率高，環球資金流向亞洲，帶動近日人民幣、港元匯價雙雙走強，利好中資股回勇。



大公報報導，美國經濟危機重重，逾33萬億美元的公共債務最令人擔心，每年債務支出已上升至萬億美元，美國財政入不敷出情況必然日趨嚴重，全球最大對衝基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧形容美國債危機正在迅速惡化。由此看來美國債務爆煲恐難避免，不單止穆迪會摘去3A信用評級，就連標準普爾、惠譽也難維持2A評級，美國信用進一步降級的可能性存在。



銀行大舉裁員 經濟衰退浮現



若不是美國聯儲局在去年3月至今大幅加息達到5.25厘，美元暴跌危機早已出現。當前美國經濟基本面脆弱，從最新零售銷售按月轉跌0.1%，以及美國第三大銀行花旗集團大舉重組裁員的情況來看，美國經濟衰退敗象逐步浮現出來。事實上。美國六大銀行今年累計裁員超過2萬人，反映高利率長期化，打擊個人消費信貸、企業發債、併購活動，大大影響銀行業業務收入，預期寒風繼續吹襲華爾街，銀行業裁員潮會接踵而來。



美匯轉勢向下 股債沽壓加劇



今次花旗集團“瘦身”行動，估計全球裁員數千人，反映銀行業要做更壞情況的準備，特別是美國國債價格大跌對銀行資產負債表造成負面衝擊，新一波銀行風暴隨時卷土重來，美國經濟與金融將大禍臨頭。目前美國通脹依然偏高，就算聯儲局繼續加息，相信也難以撐起美元匯價。



隨著美國債務風險急升與經濟轉壞，美元匯價走勢明顯轉弱，美匯指數從107的近月高位回落至昨日的103.7，見兩個月低位，令年內升幅全部蒸發，出現輕微倒跌，呈現技術性轉勢向下跡象，今年美匯見紅、連續兩年上升浪告終的機會頗高。投資者要注視美元匯價見頂回落，將進一步加速環球資金從美元資產出逃，東移至包括人民幣資產在內的亞洲市場，令美國股市債市沽壓加劇。



人民幣匯價轉強 利中資股回勇



其實，目前全球去美元化步伐急勁，包括各國央行在內的外國投資者在9月大減美債超過1000億美元，持有美債總額降至7.6萬億美元，為今年3月以來最低。由於美元匯價不穩，全球沽售美債的力度將進一步加大。



美元匯價呈現強弩之末，隨時出現崩跌危機，此時環球資金東移亞洲、進行多元資產配置更具迫切性，估值窪地、上升潛力大的人民幣資產成為增持目標。瑞銀報告看好中資股前景，預期明年MSCI指數將有15%。事實上，近日內地與香港股匯有同步轉強跡象，其中滬綜指數及恒生指數反復上試3100點與18000點，而人民幣兌美元升上7.18，為三個月高位，港元兌美元一度升越7.8，見7.794偏強水平，顯示有資金密密收集人民幣資產，利好中資股回勇。



外資大行看好中國，紛紛上調經濟增長預測，在創新驅動發展之下，中國經濟呈現回升向好，表現優於全球主要經濟體，持續成為世界經濟最大的增長引擎，地位難以替代，下一個“中國”，還是中國，人民幣資產繼續受到環球資金追捧。