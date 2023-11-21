港交所FINI平台明啟用　孖展成本降

輝立証券董事黃瑋傑（中）表示，未來將走薄利多銷路線。右為陳英傑。（大公報） 中評社香港11月21日電／港交所（00388）將於明日正式推出首次公開招股結算平台FINI（Fast Interface for New Issuance），大幅提升本港新股市場招股速度。輝立証券董事黃瑋傑表示，FINI實行後，將大幅減少新股認購的資金凍結時間，選擇孖展的投資者亦僅需計入一日利息，大大減輕成本負擔。



大公報報導，此外，輝立証券新股部經理陳英傑透露，為配合FINI的面世，輝立將提供零孖展利息“打新”的優惠，按今年市場數據計算，該優惠將適用於八成新股發行，手續費亦大打折扣，節省交易成本。



輝立：長遠吸更多公司上市



不過，投資者付更少息，變相令券商收入減少。陳英傑認為，短期收入下滑是必然的，但FINI有助吸引更多公司來港集資，待新股數量提升，傭金收入隨之增加，便不必擔心利息收入降低帶來的影響。



黃瑋傑同樣表示，未來將走薄利多銷路線，雖然每宗新股發行帶來的收入會更低，但整體新股市場收入可能不降反升。



輝立是本港暗盤買賣服務提供商之一。當被問及FINI是否會影響暗盤交易，黃瑋傑指出，在上市前提供暗盤服務的安排不會改變，假設招股期在周一截止，周二晚上知曉認購結果，周三即可開放暗盤交易。另外，暗盤服務時間也將維持目前的下午4點15分至6點30分不變。