小米多賺1.8倍　手機毛利率急升

小米汽車目前已註冊兩款純電動車型。（大公報） 中評社香港11月21日電／小米（01810）合夥人暨總裁盧偉冰在電話會議表示，雖然整體智能手機市場出貨量仍然疲弱，但強調小米的能力已發生變化，可以支撐公司在大市呈弱之時實現增長，反映外部環境對小米的影響越來越小，集團對明年智能手機市場保持樂觀。



大公報報導，小米公布第三季業績，總收入錄得708.9億元（人民幣，下同），按年升0.6%，經調整淨利潤為59.9億元，年增1.8倍，勝預期。



期內，來自智能手機業務收入貢獻減少2%，衹有416.5億元，主要由於平均售價（ASP）減少5.8%至每部997元，抵銷部分智能手機出貨量增加。小米全球智能手機出貨量為4180萬台，按年增長4%，按季增長27%。



集團副總裁林世偉指出，拆分來看，中國智能手機ASP實際按年錄得增長，整體ASP下跌則受海外拖累。他解釋，由於美元匯率波動，集團以人民幣折算便有所影響，同時集團拓展新興市場，例如拉美地區出貨量高於40%，是ASP相對較低的地區。



對於華為以“Mate 60”回歸智能手機市場，盧偉冰指出，不論是小米14的銷量比重，還是從小米自身市場份額的變化，友商回歸的影響可以說是非常小。他續說，市場競爭激烈，應少關注對手，多關注自身能力的成長，又指目前的市場足夠容納多家廠商共存。



繼續投入技術創新



盧偉冰提到，小米將會繼續投入技術創新，在芯片、操作系統、AI和機器人等方面持續投入，透過硬核技術，形成企業的護城河。



小米第三季毛利率由16.6%增至22.7%，其中智能手機毛利率急升7.7個百分點。林世偉解釋，主要是由於產品組合升級、境外市場存貨減值撥備減少及核心零部件價格下降。



林世偉表示，對第四季及明年利潤率值得期待，原因是智能手機市場趨向樂觀，加上IoT產品結構品類增加，海外互聯網業務收入理想，叠加持續降本增效，還有明年小米汽車推出，對集團利潤及收入“會有好結果”。



小米股價繼續造好，昨日收市報16.18港元，升0.24港元或1.5%。