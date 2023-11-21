蔡壁如揭政黨協商內幕　柯文哲知道統計誤差

左起國民黨2024參選人侯友宜、馬英九、民眾黨2024參選人柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電／藍白整合因雙方對民調“誤差範圍”解讀不同，僵持不下。資深媒體人尚毅夫20日在廣播節目爆料，傳聞中15日政黨協商當天，中國國民黨主席朱立倫、同黨2024參選人侯友宜、馬英九、台灣民眾黨主席柯文哲密談時有錄音。尚毅夫還強調，馬英九有特別提醒柯文哲統計誤差的問題。對此，民眾黨台中市“立委”參選人蔡壁如回應，“柯P知道”。



根據《中時新聞網》報導，尚毅夫20日先是在廣播節目《寶島強強滾》提到，“傳聞中是有錄音的，4個人的時候是有錄音的，但是不是真的有我不敢證實”。



隨後在20日下午的政論節目《新聞大白話》中，尚毅夫稱，自己聽到，是有兩個人都有跟柯文哲說，誤差範圍是算正負3%，有提醒他喔，蔡壁如回應，柯P知道，有，他還是簽了（聲明書），尚毅夫強調，提到誤差範圍，同意的時候，馬也有提醒他喔。蔡壁如則稱，他是一個醫學博士，醫科的人統計最厲害了，柯文哲一定知道。



除此之外，蔡壁如還提到，我們當醫科綜合的，要跑大數據，大一就要上統計課，這個柯文哲懂啦。主持人則說，可能柯文哲心裡想的，是沒有很精確定義，蔡壁如則回應，對！