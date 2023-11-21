賴蕭完成參選登記　維安小組正式啟動

賴清德與蕭美琴登記參選2024大選，正式登記之後維安正式升級。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）民進黨“賴蕭配”今天赴“中選會”登記參選明年大選，正式登記之後維安也升級。賴清德與蕭美琴兩人一同搭車抵達“中選會”，登記後維安特勤小組也正式告知兩人，會開始啟動大選維安規格。離開“中選會”時，維安馬上升級，賴、蕭分別搭乘配有維安人員的座車離開。



根據“國安局”規劃，賴蕭配完成登記參選後，在步出“中選會”之際，“國安局”特勤中心立即接手維安任務，為了因應蕭美琴女性候選人身分，編組內也特別配置多位女性特勤人員，負責她的人身安全。



因應大選，“國安”特勤單位準備220位特勤人員，分4組，每組55人。



此外，為確保參選人掃街安全，“國安局”此次採購由被稱為是“皮卡”的福特（Ford）Ranger改裝而成的“雙廂貨卡防彈掃街警備車”，並搭配符合美國司法協會（NIJ）測試規格，且通過軍備局規格鑑測中心測試的防彈玻璃帷幕，可透過電動方式快速完成升降。



此外，在車體前、後及防彈帷幕左右兩側，共搭載6個鏡頭，進行360度無死角側錄，以便當遇有特殊狀況發生時，能藉由影像還原現場；同時更針對舊款掃街車不足之處研改，包括防滑登車梯，每階可承受100公斤、活動座椅提供參選人短暫休息、高功率廣播系統（磁吸設計可快拆）等，甚至還有飲料架，參選人隨手即可以取拿。