侯友宜溫情呼喚柯　我會等你到最後一刻

國民黨2024大選參選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月21日電（記者 楊騰凱）藍白合卡關，國民黨2024參選人侯友宜上午受訪表示，民眾黨參選人柯文哲常說30秒做最後決定，“但他是決定別人的生死，我是一秒決定自己的生死。”他說，柯文哲知道有六成民眾都希望藍白合作，“我會等你，等到你最後一刻。你想通了，都在你一念之間”。



針對板橋競選總部何時成立、副手人選是誰，侯友宜說，競選總部會按照期程成立，他說，現在候選人只掛了“總統”、還沒有掛上“副總統”，“人選我都沒有設定是誰，最主要還是期待大家一起合作”。日前各方誠心誠意的在馬英九見證下，共同簽了合作方向，既然有這樣方向，就要拿出誠信，面對人民期待，他盼大家一起合作，才能達成政黨輪替，讓台灣繁榮、永續、安定走下去。



中國國民黨侯友宜今日在板橋國光公園活動中心公布打擊詐騙政策，要讓詐欺犯騙越多錢就關越久，加重刑責二分之一。現場有一名被詐騙新台幣1700萬的劉姓女子激動向侯友宜下跪陳情，侯友宜趕緊上前扶起，接著侯友宜神情凝重，痛批民進黨政府對詐騙視而不見。



另外，im.B詐騙案自救會理事長林家輝也到場挺侯友宜的打詐政策，林家輝更高舉民進黨“立委”陳歐珀與詐騙吸金25億元的im.B案主嫌曾國緯（原名曾耀鋒）的合照。



侯友宜今日出席“侯友宜來改變－打詐政策發布”記者會，與會成員包括國民黨新北市“立委”參選人林國春、葉元之，另外有20名在地里長，以及約200名民眾黨聆聽侯友宜政見。



現場一名劉姓女子因被詐騙集團詐騙新台幣1700萬元，到場激動下跪向侯友宜陳情。侯友宜趕緊將她扶起，不過劉姓女子情緒激動，侯友宜與幕僚只能繼續安慰，並把劉姓女子請到旁邊休息。



侯友宜說，民進黨有聽到人民的聲音嗎？人民很痛苦，民進黨貪污嚴重，連人民最討厭的詐騙民進黨都當作沒看見，對於打擊詐騙，政府應該拿出更有魄力的辦法，講到這個我就很生氣。



侯友宜提出打擊詐騙政策，第一，騙得越多、關得越久，犯罪所得超過定額者，無論個人或組織，皆加重刑責二分之一，提供人頭帳戶者，若再犯提高刑責二分之一。



第二，部會整合，組建打詐交叉火網，整合相關部會資源，杜絕互踢皮球陋習，完善數位平台個資保護，建立虛擬貨幣及第三方支付監管制度。



第三，加強兩岸及國際共打機制，情報共享、聯手查緝，杜絕詐騙犯遊走兩岸及國際。



侯友宜高喊“騙得越多、關得越久”，全場民眾情緒沸騰，紛紛鼓掌高喊“讚啦”。