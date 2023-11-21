調查：單靠MPF遠不足夠　

香港老齡化日趨嚴重，退休須及早準備。（大公報） 中評社香港11月21日電／香港百物騰貴，要應對退休生活，打工仔需要未雨綢繆。投資基金公會最新一項調查發現，受訪者平均在37歲已開始規劃退休金，認為平均需要760萬元才可避免退休生活質素下降，較以往預計500萬至600萬元為多。



大公報報導，調查同時發現，受訪者對強積金（MPF）回報過分樂觀，與實際表現存有很大落差。投資專家指出，高回報產品需承受高風險，應避免依賴單一理財產品。



投資基金公會早前訪問1001位年齡介乎25歲至64歲的在職人士，以及80位65歲或以上的已退休人士。調查發現，受訪者開始規劃退休平均年齡為37歲，目標退休年齡約61歲，平均需要大約760萬元作退休準備。基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，金額較以往調查為高，原因包括通脹、人均預期壽命增加所致。另接近一半已退休受訪者更認為，需要1000萬至2500萬元才能維持退休前生活水平。



勿頻密轉換投資組合



調查顯示，在職人士對強積金投資的期望，平均回報率為11%。曹偉邦解釋，主要由於本港銀行近年提供高息定存計劃，從而令受訪者對回報有更大的預期。值得留意的是，根據積金局數據，強積金制度於2000年推出，截至今年6月底，股票類別基金的平均淨回報率為3.8%，混合資產類別為3.7%，較同期平均通脹（1.8%）為高，但明顯與供款人預期有很大的差距。



曹偉邦認為，供款人應將目標期望降低，不宜為換取更高回報，而頻密轉換投資組合，若果供款太少，實際獲利金額亦不會多。若打工仔有強積金以外的投資資產，例如物業、股票和基金等，可以考慮調整組合改善回報。



不過，他提醒高回報產品自然要承受高風險，需要在風險與回報之間取得平衡。



另外，受訪者預期退休年齡約61歲，惟預計儲蓄只能維持17年的退休生活，相對香港的平均預期壽命85歲存在落差（約7年），曹偉邦表示，假如退休儲蓄不敷應用，其中一個可行建議是延遲退休，或者調整生活模式等。

