賴操盤手潘孟安違規抽加熱菸　王鴻薇促開罰

藍委王鴻薇出示賴競辦總幹事潘孟安抽加熱菸的照片。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”王鴻薇今召開記者會，出示照片揭露民進黨2024候選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，今年8月9日在台北市與民進黨眾多高層聚會時，公然在餐廳門口抽加熱菸。她強調，台灣尚未有合法加熱菸，目前已經向台北市衛生局檢舉，要求潘提供違法加熱菸源頭，相關單位應毋枉毋縱，並確實開罰。



王鴻薇指出，目前市面上根本沒有合法的加熱菸，潘孟安身為賴清德最重要的輔選大將卻大抽特抽，這擺明是抽“私菸”。蔡英文身邊有人大量超買私菸，賴清德身邊的人則是狂抽私菸。



依王鴻薇接獲的爆料資料表示，潘孟安當天是在台北市八德路一間餐廳和民進黨林錫耀、史哲、許立明、張諄涵等人聚會，潘在門口大抽加熱菸，遭爆料者拍下向她檢舉。



王鴻薇表示，自己過去推動無菸校園人行道，也要求台北市政府修訂“新興菸品管理自治條例”，對於潘孟安的行為不能容忍，而依據《菸害防制法》規定，任何人在任何地點，使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處新台幣2000至1萬元；違法製造、輸入業者，可處新台幣1000萬元至5000萬元；違法販賣則可處20萬元至100萬元。



王鴻薇說，同法也規定，台灣應是全面禁止電子煙；而加熱菸及加熱菸器，應經審查通過，始可製造、輸入及販售。目前還沒有合法的加熱菸，不管是網路或是非法組織走私進入台灣，都已違法，現已將照片提供給台北市衛生局，要求依法重罰。



王鴻薇提到，陸委會副主委梁文傑日前才被爆抽加熱菸違法，現已被開罰一萬元，當時的照片也剛好有潘孟安在旁邊，現在潘又被拍到公然違法，兩人出入新潮流場合目無法紀，完全不顧旁人眼光，已經嚴重影響社會大眾觀感，請潘孟安向社會說明、道歉，並配合相關單位調查溯源。