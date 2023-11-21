柯辦：民眾黨沒有侯柯配選項　只剩柯侯配

柯辦主任周榆修。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）藍白整合持續卡關，柯辦主任周榆修21日表示，民眾黨現在只剩下“柯侯配”的選項，若中國國民黨願意，還是可以努力的方向。柯辦發言人陳智菡也說，民調所呈現的結果，幾乎都是台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲贏，大家恐怕要思考，對上民進黨“賴蕭配”這麼強勁的組合，要如何提出足以抗衡的對手，才能真正完成政黨輪替。



陳智菡強調，民眾黨各種方案都已經準備好了，其實還有時間，但民眾黨會按照既有步調走，預計23日或24日登記參選。



藍白整合持續卡關，國民黨即將在22日中常會上討論副手人選，而民眾黨也預計22日由柯文哲競選總幹事黃珊珊領表，23日或24日登記參選，民眾黨不分區名單也將在這2天公布。



周榆修、陳智菡21日上午9點50分突然發出時事回應採訪通知，預計10點出面受訪，僅留10分鐘給媒體因應的時間，但也提供相關影片。



周榆修表示，昨天中午有與國民黨副秘書長江俊霆見面，共同聊到未來“立法院”的生態，柯文哲一直非常關心，畢竟國民黨提名的人數比較多，總是方方面面能幫得上忙，無論是柯或民眾黨團隊都一本初衷，“立委”席次極大化也是當時會談的主要工作目標之一，這部分也不能讓新潮流站在旁邊笑一事無成。我們一直以來都是這樣，“國會”一定是努力幫在野陣營席次衝到最大。



周榆修說，這件事他也特別跟江俊霆講，我們的用意不是讓國民黨“立委”參選人在黨紀上有任何狀況，這不是我們的初衷。江也知道“立委”選舉還是很重要的工作之一，但也表達在“總統”選舉上還是期待“侯柯配”，而民眾黨的立場當然沒有這個選項，若是“柯侯配”大家可以一起來努力。

