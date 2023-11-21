綠委洪申翰：蕭美琴讓綠營“立院”有機會過半

綠委洪申翰接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月21日電（記者 俞敦平）民進黨大選參選人賴清德昨日正式宣布，將由前駐美代表蕭美琴擔任其副手，引發各界關注。綠委洪申翰21日在“立院”受者訪時，對於賴蕭配的組合，給予高度評價，並表示對於未來的選戰和“國政”有信心。他認為蕭美琴的加入讓民進黨下一屆的“立院”有機會過半。他也表示賴清德將會延續蔡英文的路線走下去。



洪申翰認為，蕭美琴是民進黨長期培養出來的國際外交關鍵人才，如果賴蕭配能順利當選，賴清德一定會賦予她很多國際外交或“國防”相關的任務，以發揮她的專長和優勢。這樣的安排不僅能提升整體的戰力和“治國”能力，也能讓蕭美琴發揮她的最大價值，而不是只當備位“元首”。



洪申翰也表示，蕭美琴的加入，讓各地的“立委”參選人都爭搶她的助選行程，因為大家都覺得她可以成為選戰中非常有力的助選力量。他對接下來的“立委”選舉和政黨票的爭取，覺得樂觀有希望，甚至有機會讓“國會”過半，以確保賴清德的施政順暢。



至於賴清德是否能有效延續蔡英文的政策，洪申翰說，賴清德已經在很多場合明確表明，他會堅持蔡英文的四個堅持，即堅持“台灣主權”、堅持民主自由、堅持和平穩定、堅持對話協商。這是符合台灣最佳利益的路線，也是得到國際民主陣營和印太地區的支持和歡迎的立場。除非國際局勢出現巨大變化，否則他們會按照這個路線繼續走下去。