柯辦：郭台銘盼在野團結、樂意促進整合

柯辦發言人陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）藍白整合卡關，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲連續在19日、20日15小時內密會鴻海創辦人郭台銘，外界猜測柯、郭合作迫在眉睫。柯辦發言人陳智菡21日表示，2人談得比較多是政策方向，及如何勝選，至於如何搭配或不分區“立委”席次的權位交換，並非談話主軸。郭台銘非常樂意促進整合，且希望在野團結。



至於民眾黨不分區“立委”名單，陳智菡說，目前民眾黨選決會正在開會，預計中午通過名單，有可能在週四、週五對外公布。



藍白整合持續卡關，國民黨即將在22日中常會上討論副手人選，民眾黨也預計22日由柯文哲競選總幹事黃珊珊領表，23日或24日登記參選，民眾黨不分區名單也將在這2天公布。



柯文哲19日晚上7點左右、20日上午10點左右，15小時內直奔郭台銘位於台北市信義區的住家密會，洽談大選合作相關事宜。台媒報導，郭台銘近日沒有公開行程，內部核心幕僚會議，勸郭“華麗轉身”退場的幕僚不在少數，研判郭傾向不登記的機率越來越大，若郭下定決心退場，也不無可能直接“裸退”，並發聲明公開支持柯。



周榆修、陳智菡21日上午9點50分突然發出時事回應採訪通知，預計10點出面受訪，僅留10分鐘給媒體因應的時間，但也提供相關影片。



陳智菡21日表示，柯文哲與郭台銘多次進行會談，據她瞭解，2人談得比較多是政策方向，其實郭台銘非常樂意促進整合，且希望在野團結，討論的是如何能勝選，及如何在2024真正能穩定領先差距，讓民眾過好日子。至於針對權位交換的“立委”席位或如何搭配等議題，不是他們談話的主軸。



媒體追問，副手規劃是前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮？陳智菡兩度強調，各種方案我們都準備好了。