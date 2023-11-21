新軍營安全條例引反彈　綠委也認為要調整

綠委洪申翰接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月21日電（記者 俞敦平）“立法院”“外交及國防委員會”昨日通過初審軍事營區安全維護條例草案，將允許軍方使用武器擊落進入軍事營區的無人機，同時對於未經許可拍攝軍營或相關軍事設施的民眾，最高也可以罰到新台幣15萬或處3年以下有期徒刑。這樣的措施引起了台灣民眾的反彈，連民進黨自家“立委”洪申翰21日於“立院”受訪時都表示，新的條例需要需要兼顧業餘玩家的需求，並尋求相關的規定或做法的調整。



“立法院”“外交及國防委員會”昨日通過初審軍事營區安全維護條例草案，旨在維護軍事營區的安全，防止外部的偵察或破壞。該草案規定，未經軍事機關許可，不得對軍營從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，違者將面臨罰鍰或刑責。預計21日將送交院會進行二、三讀。



根據台“國防部”的說法，該草案的提出，是基於近年來台灣面臨的“國安”威脅，尤其是大陸的無人機入侵。去年8月，一架大陸民用無人機闖入金門大膽島，對著軍事崗哨拍攝，引發警訊。“行政院”有感於關鍵基礎與機敏設施過於脆弱，因此一直修法補強。今年5月，“立法院”三讀通過22項強化關鍵基礎設施法律，包括對無人機的管理。9月，“行政院”通過“國防部”所提的《軍事營區安全維護條例》草案，並送交“立法院”審查。



但該法案引起不少“立委”和民眾對於內容有疑慮或反對。例如，草案規定，軍方可以使用武器排除無人機，但有些軍事迷民眾表示，他們只是想拍攝戰機起飛的畫面，但似乎很容易觸法。對此，民進黨“立委”洪申翰21日於“立院”受訪時表示，無人機的管理規定是各國都在加嚴的趨勢，因為無人機可能會帶來“國安”上的威脅，不能忽視。他認為，“國安”優先是立法的原則，但也需要兼顧業餘玩家的需求，並尋求相關的規定或做法的調整。