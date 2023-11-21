藍白合瀕破局　小雞們登記參選碰頭很和諧

國民黨新北市“立委”參選人洪孟楷與民眾黨新北市“立委”參選人邱臣遠互相加油打氣。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩送上幸運物“可達鴨”。（中評社 鄭羿菲攝） 許多媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）藍白整合瀕臨破局，但藍白底下小雞則展現團結合作氛圍，台灣民眾黨新北市第八選區“立委”參選人邱臣遠21日上午9點前往新北市選舉委員會登記，正巧遇到中國國民黨新北市第一選區“立委”參選人洪孟楷也來登記，雙方不僅握手相互打氣加油，由於邱召開記者會時間太長，洪還特別在選委會內站著等了近25分鐘，才進行記者會，藍白小雞氣氛非常和諧。



邱臣遠21日上午9點10分前往新北選委會前開記者會宣布登記參選，陪同的還有民眾黨“立委”賴香伶、張其祿、台北市議會黨團總召黃瀞瑩、新北市議員陳世軒等一行10多人。同樣投入“立委”選戰的張其祿與賴香伶送上菜頭、蒜苗，祝賀邱臣遠，黃瀞瑩也特別送上幸運物“可達鴨”，而陳世軒則送上包子、粽子，象徵“包中”，一行人熱熱鬧鬧開了近半小時的記者會。



邱臣遠說，中和“立委”選舉三角督結構確定，藍綠白皆派出七年級生參選，成為一場爭奪青年世代代表權的戰役，相比國民黨推出的“立委”參選人張智倫是家族政治、民進黨推出的吳崢無法監督民進黨，都還需要向民眾證明自己是好的“立委”人選，他就不同，因為他已是公督盟7次評鑑認定的優秀“立委”，中和選臣遠，幸福真永遠！



由於邱臣遠舉辦的記者會，也輪流給賴香伶、張其祿、黃瀞瑩、陳世軒等人發言，因此從9點10開就開始開了近半小時，導致原本預定9點15分開記者會的洪孟楷只能在旁等候，但洪與其團隊並未催促邱，洪僅默默地站在新北市選委會內等待了25分鐘左右，並與邱、賴、張、黃、陳等人一一握手，互相加油打氣。



藍白整合“總統”大選層級氣氛劍拔弩張，但藍白底下小雞們已出現團結合作的氛圍，避免“總統”層級破局，波及到“立委”選舉層級。