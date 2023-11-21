邱毅：柯郭密會國民黨緊張　藍白合展現希望

邱毅表示，柯侯配是藍白合最強組合，能下架民進黨打敗賴清德。（邱毅『談天論地話縱橫』 臉書） 中評社台北11月21日電／2024大選開始受理登記，藍白合至今卡關。中國國民黨“立委”鄭麗文20日接受廣播專訪認為，國民黨就應該認輸，國民黨2024參選人侯友宜應該接受當副手。前“立委”邱毅21日表示，藍白合就是要找一個最強組合，能下架民進黨打敗參選人賴清德。柯侯配才是最具戰力，最有勝算的組合。



邱毅21日在臉書發文表示，民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘密會後，國民黨緊張了，反而使藍白合展現了希望。柯文哲在板橋造勢會沒提出副手，給藍白合留下了空間，但是柯郭密集的兩度會，也留下柯郭合的高度想像。



邱毅指出，其實上一輪藍白合談判留下了很重要的內容，即六份民調的具體數據顯示，柯侯確實勝過侯柯，連國民黨自己的內參民調都呈現如此結果。所以柯侯才是最具戰力，最有勝算的組合。藍白合的初衷是什麼？就是推出最有勝算的組合，打敗民進黨。如果侯友宜始終要倚賴柯文哲的禮讓，即使勝了，也是勝之不武，無法得到柯粉的支持，也沒有打敗賴清德的可能。這就是為什麼新一輪談判焦點，要回到柯侯配的原因。



邱毅說，上一輪藍白合談判，在柯文哲禮讓3%的不公平競爭下雙方是3比3平手。其實TVBS當時也做了民調，只是在特殊壓力下沒有公布結果。如果TVBS公布了，不就成了及時雨，決定了4比3的關鍵一票嗎？



邱毅直言，誰給TVBS壓力，誰能給TVBS壓力，不會是柯文哲。為什麼要給TVBS壓力，它的結果是什麼，再笨的儍子也判斷的出來。所以即使是依藍白的六點協議，真正的贏家還是“柯侯配”，這也是能打敗賴蕭配的最優選擇。