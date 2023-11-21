藍選將葉元之：就等最後30秒　看藍白合不合

國民黨新北市議員葉元之接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月21日電（記者 楊騰凱）針對藍白是否合作，中國國民黨主席朱立倫在明日中常會將宣布最後決定。國民黨“立委”參選人、新北市議員葉元之表示，主流民意希望在野團結，大家應趕快協商，不要讓民進黨賴清德躺著選，國民黨侯友宜今天也說會等到最後一刻，柯文哲也說他是30秒鐘做決定的人，我們就等到最後30秒，看看合還是不合。



葉元之指出，藍白若不合，2024國民黨不見得不能贏，距離選舉還有50天，變化還很大，用此時此刻的民調來定論50天後誰最強，我認為不夠科學也不夠公平。



侯友宜今日出席“侯友宜來改變-打詐政策發布”記者會，葉元之陪同到場，另外有20名在地里長，以及約200名民眾聆聽侯友宜政見。



如果藍白不合，還會找柯文哲站台嗎？



葉元之表示，如果侯友宜與柯文哲沒有配成一組的話，找柯文哲站台不太方便，如果侯柯是競選狀態，我們支持者也會覺得錯亂，而且還有兩天的時間，看看藍白合能不能做最後的努力，大家趕快協商，不要讓民進黨賴清德躺著選，主流民意是希望在野可以團結。



葉元之也率先掛起有侯友宜和柯文哲兩人照片的藍白合看板，如果藍白不合的話是要撤掉嗎？



葉元之表示，這件事情要等藍白合不合確定之後再說，因為還有兩天的時間，不會馬上拆除。



藍白合還有努力的空間嗎？