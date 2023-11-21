藍白合難產　馬辦：馬英九見證人角色已落幕

馬英九辦公室表示，馬英九擔任見證人的角色在18日公布民調專家會議結果當天就已落幕。（中評社 資料照) 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）2024大選從昨天開始受理參選人登記，但在野的藍白整合仍面臨卡關局面，中國國民黨方面已將最後期限訂在明天，中常會也已先預訂好議程，將通過黨籍參選人侯友宜的副手提名，而台灣民眾黨方面柯文哲則預定明天先領表，後天可能登記參選，藍白是否整合，今明兩天是最後關鍵。



之前扮演見證人角色的馬英九，是否還有可能再次出面斡旋的問題？馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，馬的立場就是認為，藍白好不容易走到這一步，雙方都有誠意要合作來維護“中華民國”、維護台海安全，完成政權輪替，希望主事者盡速針對歧異完成整合，回應民眾期待。



據瞭解，馬辦方面的認知是，馬英九擔任見證人的角色在18日公布民調專家會議結果當天就已落幕，剩下的是藍白兩黨主席協商的問題而已，就如雙方結婚的見證人角色，見證當天濃情蜜意，但隔幾天說要離婚，見證人已無角色再多說什麼，馬英九對於藍白合這局已是仁至義盡。



另外，外傳馬英九、朱立倫、侯友宜和柯文哲在15日會談當天有錄音的傳言，馬辦方面也否認此消息，強調由於朱當天要求清場，也拒絕錄音，因此如果有當天的錄音流出，不會是馬辦所錄的。



“中選會”從11月20日到24日受理“總統”、“副總統”候選人登記；“總統”候選人申請登記時，要繳納新台幣1500萬元保證金。