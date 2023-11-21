如果藍白破局是侯韓配？賴士葆：讓各位去猜

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月21日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”賴士葆21日在接“立法院”受訪時，談到了國民黨中常會即將提名的侯友宜的副手人選。他表示，自己隱約感覺到這個人選很強，一定是個強棒。他也認為，如果藍白破局，就是三國之役。他相信侯友宜的選情會越來越好，尤其是侯友宜的副手人選很強，會有類似蔣萬安的效應，越走越好，讓國民黨勝選。



記者提問，禮拜三中常會要提名副手的人選，是不是有可能會是侯友宜與前高雄市長韓國瑜搭配？賴士葆回應，這個問題朱立倫比較適合回答，不過他聽到的是強棒中的強棒。他笑說這就讓各位去猜，沒有人告訴他是誰，但是他隱約感覺到那個人很強。



對於外傳柯文哲配郭台銘，或是柯文哲配賴佩霞？賴士葆回應，如果藍白破局各自努力，柯文哲要找誰搭檔他們都尊重。但他話鋒一轉表示，那就是正式的三國之役，三國戰就正式揭幕了，就不要去想一對一的情況。他相信侯友宜會越選越好，尤其是侯友宜搭檔的那個人很強，所以這個會有類似蔣萬安的效應，越走越好，所以他們會勝選。



記者最後問到，同是國民黨的王鴻薇認為韓國瑜跟前國民黨“立委”柯志恩是最好的兩位人選。賴士葆回應，柯志恩也很適合，韓國瑜當然是第一選擇，但是韓國瑜現在放不分區了，要不分區馬上去修改，會有點問題。他補充說，他這兩天每天在基層跑，基層都有聲音。基層普遍希望如果沒有侯柯那就是侯韓配，他們要的是這個。賴士葆最後又語帶玄機地強調一次，但是如果那個人出來的話，他相信基層會覺得不錯。

