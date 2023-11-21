釋善意！盧秀燕、朱立倫率台中藍白選將登記

台中市長盧秀燕與國民黨主席朱立倫共同率台中市藍白“立委”選將聯合登記參選造勢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月21日電（記者 方敬為）藍白合遇亂流，中國國民黨台中市長盧秀燕與黨主席朱立倫今天共同率台中市藍白“立委”選將聯合登記參選造勢，以行動呼籲兩黨促合。盧秀燕表示，她希望大選能藍白合，若不行，至少在“立委”選舉上確立合作方向，今天台中藍白選將聯合登記、相互拉抬，就是具體的行動展現，她強調，將全力輔選，台中藍白全壘打，建設衝第一！



台中市國民黨與民眾黨9位區域“立委”及原住民“立委”參選人21日聯合登記造勢，包括民眾黨籍第一選區蔡壁如、國民黨籍第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興、第八選區江啟臣、原住民選區黃仁等，藍白小雞“8+1”全員到齊，在盧秀燕的帶領下齊呼“台中8+1，建設衝第一！”營造藍白團結氣勢。



盧秀燕表示，這是她今年選戰開打以來第一次請假助選，來帶領藍白提名“立委”選將登記，為什麼？因為民進黨一黨獨大，絕不是人民之福，以台中的建設來講，有時候民進黨政府要給就給，有時候顏色不對可能就會被卡。在這種情況之下，一定要送真正能為台中市民，為台中建設而努力的人才進到“國會”裡面去。



盧秀燕說，這次台中有8+1位選將她真心推薦，台中選出來的“立委”要代表台中市民發聲，這非常重要，台中區域“立委”有8個選區，每個選區藍、白沒有衝突，兩黨可以相互合作，合作的目的就是為了讓台中更好，爭取更多建設資源。



盧秀燕指出，另外還有一席原住民“立委”選區，由國民黨現任的市議員黃仁參選，因此台中藍白這次是8+1，可以解釋成8個區域“立委”選區加1席原住民“立委”，也可以解釋為國民黨8位選將，加上民眾黨的蔡壁如，總而言之。“台中“立委”選舉8+1，台中建設拼第一”，是她個人的期待，也是全力輔選的目標。



針對藍白合做正副手卡關，盧秀燕說，大選大家期待在野黨合作藍白合，她也是如此，不到最後一刻不會放棄，請兩黨繼續努力。



盧秀燕並相信台中藍白選將以行動合作，會對促進兩黨正副手搭檔，以及政黨票有幫助，民眾不樂見再看到民進黨繼續執政、一黨獨大，現在府、院通通是民進黨掌管，人民要發聲非常困難，政府做不好也沒辦法真正受到監督，另外地方政府的預算分配也看顏色，這個對全台人民都不公平，台中以行動敦促藍白整合，因為已看到改變的氣氛跟契機正在崛起。