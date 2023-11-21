民眾黨委員：柯決定我們都挺到底　還有時間

民眾黨委員邱臣遠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）藍白整合瀕臨破局，台灣民眾黨“立委”邱臣遠、賴香伶、張其祿21日表態支持民眾黨主席、2024參選人柯文哲參選到底。邱臣遠表示，主流民調都是“柯正侯副”最有機會達到政黨輪替的目標。賴香伶也喊話，民意已很明確，柯的民調高，無論是中國國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘，還有機會做一些協議。



賴香伶指出，她也支持柯文哲參選，柯的決定我們都力挺到底，今天還有一點時間，是不是柯文哲、郭台銘、朱立倫等人的團隊在做一些協商，民意非常清楚，柯文哲的民調是高的，在此前提下，是否願意讓最有勝選的組合代表大家的意志，這是民眾黨釋出的最大善意，也是誠摯地回應民意。



中國國民黨“立委”洪孟楷則說，怎麼樣來做整合，再給大家一點時間，相信這兩天就會有最明朗的答案。按照步驟團結一切可以團結的力量，才能夠真真正正達成政黨輪替的目標，6成5的民意都希望政黨輪替，相信在野夥伴都有聽到這樣的聲音，我們堅定支持國民黨“總統”參選人侯友宜，並希望2024年政黨輪替。



至於藍白若整合破局，會否贊同柯文哲幫藍營“立委”候選人站台？邱臣遠說，三足鼎立在民眾黨有提名的選區，一定是各站各的，這也沒什麼好討論的，但沒有提名的選區，柯文哲與民眾黨的態度非常開放，若能朝向三黨不過半，態度都非常友善。民眾黨區域“立委”選區與國民黨有衝突的並不多。



民眾黨21日表達，沒有“侯柯配”選項，只剩“柯侯配”。藍白整合在雙方都不願退讓下，目前瀕臨破局。