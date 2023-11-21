藍白合不合? 朱立倫：會努力到最後半秒鐘

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月21日電（記者 方敬為）藍白合作在最後關頭卡關，中國國民黨主席朱立倫今天到台中替藍白“立委”選將站台受訪表示，他會繼續努力到最後半秒鐘，他並向民眾黨主席柯文哲喊話，要合作一個理由就夠了，就是為了台灣人民，要破壞合作則可以有上百個理由，望柯主席為了百姓“小我要小一點”。



至於藍白合若破局藍營副手人選？是否禁止跨黨派站台？朱均不予回應。



台中市國民黨與民眾黨9位區域“立委”及原住民“立委”參選人21日聯合登記造勢，包括民眾黨籍第一選區蔡壁如、國民黨籍第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興、第八選區江啟臣、原住民選區黃仁等，藍白小雞“8+1”全員到齊，在朱立倫與國民黨台中市長盧秀燕的帶領下齊呼“台中8+1，建設衝第一！”營造藍白團結氣勢。



對於藍白在大選正副手搭檔無法共識，朱立倫受訪表示，這次藍白合作是台灣主流民意的期待，更是台灣民主政治第三波民主改革非常重要的里程碑，不到最後一秒鐘，甚至最後半秒鐘，我們都不會放棄。



朱立倫強調，不到絕望關頭，藍白絕不放棄合作，國民黨還是會拿出最大的誠心、耐心、同理心，他也跟大家報告，這個過程當中，他個人受辱沒有關係，忍辱負重，只要大家有誠心，要合作一個理由就夠了，為了所有台灣人民，藍白要合作；如果不要合作、要破壞合作，可以有100個理由。



朱立倫並還原18日協商的過程，其實當天他很感佩柯文哲主席，因為對方當下就做了決定，當然在談話的過程當中，他自己有點“教授上身”把所有統計誤差的定義及公式到所有不同的樣本數、正負值全部都說了，後續大家都開玩笑說，當天是“朱教授面對柯教授”，說得非常清楚，馬英九在旁邊也認為他補充得非常清楚，最後大家才形成共識。