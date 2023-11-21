李德維：國民黨要有格　沒侯柯配就沒藍白合

藍委李德維接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲前天表示會以民眾黨候選人身分拚戰底，其競辦主任周榆修昨也說目前沒有“侯柯配”選項，外界評估“藍白合”瀕臨破局。對此，中國國民黨“立委”李德維今天受訪時表示，國民黨必須有黨格，他認為沒有侯柯配就沒有藍白合，因此須做好最壞打算。



李德維也說，他認為如果藍白合破局，罪人就是柯文哲，因為柯在公開見證的協議上簽字了，都可以用別的理由來反悔，這種誠信真的不怎麼樣，何況該黨的黨名還叫民眾黨。



柯文哲上周與國民黨主席朱立倫、2024參選人侯友宜在馬英九見證下，達成藍白合6點共識，各自推派1名民調專家檢視11月7日至17日各家民調，決定“侯柯配”或“柯侯配”，但最後因藍白對民調解讀不同、誤差範圍的解釋歧異過大，導致合作又卡關。



由於本周是大選最後的登記期限，李德維今天在“立法院”受訪時表示，民眾黨是柯文哲一人政黨，由柯決定一切，所以好漢做事好漢當，現在有人將矛頭指向柯的競選總幹事黃珊珊，但黃再怎樣也只是配角，沒辦法負責任。



李德維強調，15日當天是由柯文哲簽字、畫押，冤有頭債有主，與其討論黃珊珊，不如思考柯的責任跟柯做了什麼，一個政黨成敗，要由負責人負全責，黃沒有這麼重要。

