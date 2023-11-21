王金平向柯喊話：門還沒關起來　還有期待

國民黨前“立法院長”王金平。（中評社 資料照） 中評社高雄11月21日電／藍白合卡關，前“立法院長”王金平今天表示，仍希望台灣民眾黨主席柯文哲信守承諾，還沒到最後關頭，“門還沒關起來，還有所期待”。他也說，“國家”掌舵者要穩健，不能朝三暮四。



中國國民黨高雄市7名“立委”參選人今天上午到高雄市選委會聯合登記造勢，由前“立法院長”王金平、國民黨智庫執行長柯志恩等人帶隊陪同，展現國民黨團結氣勢。



綜合台媒報導，針對藍白合若分裂，是否影響區域“立委”選情？王金平說，這很難講，有好有壞，希望國民黨一定要自立自強，全台同志要團結一心，真正為台灣未來做最大的努力，也相信民眾能理解國民黨想要重新執政的重大意義和必要性。



王金平表示，希望國民黨高雄市“立委”參選人都能順利當選，大選也一樣。他說，侯友宜為人穩健誠懇，對國政很有掌握，“國家掌舵者一定要穩健、不能朝三暮四，要堅定國家走的方向”。



對於藍白合瀕臨破局，王金平表示，希望柯文哲信守承諾，未到最後關頭，“門還沒關起來時，我們總是還有所期待”，但萬一門關起來，深信黨中央及競選總部一定會有新決策。



王金平提到，若侯友宜當選後，“立院”也須有國民黨代表人民在“立院”多配合支持，現在希望下架民進黨有兩方面，一是“總統”侯友宜會跟大家共同努力，二是下架民進黨“國會”多數，國民黨“國會”過半愈多愈好，才能形成巨大力量，配合施政。