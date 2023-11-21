徐巧芯：藍白若不合　議題合作有很多空間

國民黨台北市第七選區（南松山、信義）“立委”參選人、台北市議員徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，傳出若破局，中國國民黨禁止“立委”參選人邀台灣民眾黨柯文哲站台。國民黨“立委”參選人徐巧芯接受中評社訪問表示，每個選區情況不一樣，藍綠55波的緊繃選區當然影響較大。她是會與民眾黨一直保持議題上的友好合作，即便藍白合破局，但應共同把目標放在監督民主進步黨，議題合作還是有很多空間，別互吵、把氣氛鬧僵。



徐巧芯在台北市議會受訪說，藍綠55波的選區，真的很需要民眾黨的支持者，不諱言是比較有影響的。至於她參選的松山信義選區部份，她一直都與民眾黨在議題上有友好合作，她18日生日當夜舉辦的社群之夜，邀請到民眾黨“立委”參選人蔡壁如、民眾黨台北市議員林珍羽等人來支持，即便藍白當天民調協調卡關，柯文哲都還幫她錄一段影片，祝她生日快樂、高票當選。



徐巧芯說，民眾黨副秘書長許甫說柯文哲近期壓力很大，但沒想到柯還花了點時間幫她助選。這她事先並不知，看到影片後才知，所以說在野還是別把氣氛鬧僵。若會合作，那這段時間的吵鬧是沒意義。若不會合作，也要把共同目標放在針對民進黨，這幾天就要登記，都等那麼久了，再等幾天也沒差。若最終不合，那就各自努力，搞不好不用綁手綁腳，雙方更能發揮所長。



徐巧芯對中評社說，不能邀柯站台，藍白在“立委”選舉也可用議題合作，當然有時跑活動可能還是會相遇。但若國民黨在監督民進黨時丟了很多議題，相信民眾黨不會裝作沒看到，反之民眾黨丟出監督民進黨的議題，國民黨也不可能與民進黨一同打壓民眾黨，在議題上都還是有很多合作的空間。

