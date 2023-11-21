柯文哲拍板不分區　“雙黃”打頭陣陸配進名單

民眾黨開會討論不分區名單，根據媒體報導，黃珊珊在安全範圍內的前八名。（中評社 資料照) 中評社台北11月21日電／台灣民眾黨主席柯文哲今天中午時分拍板不分區“立委”名單，根據《鏡周刊》報導，不分區名單由台北市前副市長、柯競辦總幹事黃珊珊及前時代力量“立委”黃國昌“雙黃”打頭陣，分列男生、女生組的第一名，至於本刊日前獨家披露、陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，已以“拒遭綠營抹紅”婉拒提名，最後未入列不分區名單，但另有陸配身分的李貞秀入列前16名。



民眾黨不分區提名採取“2年任期制”，依照內部估算，民眾黨這次有望當選8席以上，本刊掌握，有望進入“前2年首輪安全名單”的人選，女生組依序是黃珊珊、獨派色彩濃厚的前陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、越南籍新住民的台灣新住民黨黨主席麥玉珍，以及花蓮縣藥師公會林憶君，男生組則依序是黃國昌、戰國策傳播集團董事長及壯世代教科文協會理事長吳春城、前北市議員林國成、政論節目主持人張啟楷。



若以16席作為4年2輪安全名單估算，有望在後2年遞補的9至16名，女生組依序是曼都集團董事長賴淑芬、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、東吳大學政治系教授劉書彬、陸配李貞秀，男生組則依序是資策會前處長洪毓祥、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台中市議員陳清龍、前台聯“立委”許忠信。



值得關注的是，蔡春綢是雲林北港朝天宮董事長蔡咏锝的親姊姊，而洪毓祥則是新竹市長高虹安在資策會任職期間的直屬主管。