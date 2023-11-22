美專家更擔憂明年美國大選後的美中關係

CSIS專家甘思德、白明、林洋（從左到右）研討舊金山中美峰會結果和今後一年形勢。 中評社華盛頓11月21日電（記者 余東暉）當美國外交學界在熱議舊金山峰會後美中關係的相對穩定能持續多久時，有美方專家提出，其實最令人擔憂的不是明年美國大選選戰中可能將中國作為主要議題之一，而是明年大選的結果可能令美國的政治和外交政策發生巨變。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的三位專家20日就剛落幕的APEC峰會結果進行線上對談。說是分析APEC峰會結果，其實全程在研討中美峰會的結果和意涵。與美國外交學界多數學者一樣，他們現在更關注的是，中美峰會帶來的中美關係回歸相對穩定能持續多長時間，很多人把變量歸於即將到來的台灣大選和明年下半年的美國大選。



CSIS中國商務和經濟董事項目主任甘思德 (Scott Kennedy) 對峰會後的美中關係表達了一定的樂觀。他指出，過去幾年美中關係曾經非常令人擔憂，甚至有完全脫軌的可能，但是現在他覺得要改變一點基調，至少美中關係已經取得了“脆弱的穩定”。雖然美中關係還不是化凍，不是改善，不是回到過去，而是競爭的固化，但是全面脫鈎和發生戰爭的“尾部風險”的可能性大大降低。現在已經有了某種“護欄”到位。



最近多次訪華的甘思德表示，現在美中關係中也有些結構性的穩定源泉，為防止兩國關係崩潰、阻止滑向戰爭提供了希望，包括高層之間的互相依賴，高層的威懾、行政部門增加溝通、國會的訪問、商界和人員外交等，會起到某種穩定作用。美國的盟友也在加緊與中國進行接觸。他說，2024年雖然對台灣選舉要警覺，但是明年爆發熱戰的可能性較低。