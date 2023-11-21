藍議員闕枚莎：基層快炸鍋了　大家都很焦慮

國民黨台北市議員闕枚莎接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，傳出若破局，中國國民黨將禁止“立委”參選人邀台灣民眾黨柯文哲站台。國民黨台北市議員闕枚莎接受中評社訪問表示，屆時藍白的立場就會比較鮮明，當然她相信國民黨提出的台北市8席“立委”參選人能打出漂亮的選戰，但其中有2區士林北投、中正萬華比較危險，其他的相對就比較穩定，不過仍回歸到選民結構的問題。



“國民黨基層快炸鍋了，大家都很焦慮！”闕枚莎說，她每次去菜市場買東西時，都聽到基層民眾告訴她，國民黨要加油，藍白要合作，她就回一直都往這方向走，如今期限迫在眉睫，大家都很焦慮，若不能合作，可能就無法下架民主進步黨。



闕枚莎出身南港政治家族，美國加州州立大學富勒頓分校MBA碩士，台北市第二選區（南港、內湖）5連霸市議員，母親謝英美也曾是5連霸的議員。闕枚莎曾任“國大代表”、國民黨婦女部主任等。



闕枚莎在台北市議會受訪表示，藍白若不合，各自的立場會變得很鮮明，而國民黨提出的台北市8席“立委”參選人，在基層服務很紮實，仍一步一腳印、有實力，相信能打出漂亮的選戰。



闕枚莎認為，藍白在“立委”選舉是不會互相開戰的，就她選台北市議員的服務經驗，有些地方的選票是偏綠，所以仍要積極爭取，國民黨的這8名人選服務也都很紮實，只是第一選區士林北投區（泛藍分列，國民黨張斯綱、無黨籍參選的新黨侯漢廷相爭）、第五選區中正萬華區（非綠分裂，國民黨鍾小平、民眾黨禮讓的無黨籍于美人相爭）比較辛苦，其他6個選區相對較穩定，當然她仍希望國民黨能“八仙過海”，可是有時候問題是出在地方選民結構。

