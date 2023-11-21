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湖北省委第八巡視組原組長王少雄接受調查
http://www.CRNTT.com   2023-11-21 14:02:18


（來源：新華社）
　　中評社北京11月21日電／據新華社報導，湖北省紀委監委21日通報，湖北省委第八巡視組原組長王少雄涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。

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