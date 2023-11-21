新竹縣二選區泛綠分裂　時力主席王婉諭力拚

王婉諭今日到新竹縣選委會登記參選新竹縣第二選區“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月21日電（記者 盧誠輝）時代力量黨主席、不分區“立委”王婉諭投入新竹縣第二選區“立委”選戰，今日前往新竹縣選委會登記參選，期盼能續留“立院”，讓新竹縣成功翻轉。



新竹縣“立委”第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市泰和里等19里），參選者包括國民黨“立委”林思銘、民進黨徵召的陽明交通大學助理教授曾聖凱、時代力量主席王婉諭，形成泛綠分裂。



王婉諭2016年因4歲的女兒“小燈炮”死於內湖隨機殺人事件後開始受到大眾關注，投入司法改革運動。2020年代表時代力量成為不分區“立委”。



王婉諭今日上午到新竹縣選委會登記參選，包括時代力量新竹市“立委”參選人邱顯智、不分區“立委”參選人宋國鼎與新竹市議員廖子齊、蔡惠婷、林彥甫等人都到場陪同。



王婉諭表示，四年前，她以被害者家屬的身份，帶著眾人的期待進入“國會”。這四年來，她拼盡全力，不僅實踐她對社會的承諾，也實現自己的盼望，成功爭取多項兒少權益法案通過，為孩子們孕育更安全的成長空間，也為家長們創造更好的生養環境。



王婉諭指出，她的外婆家就在新竹縣竹東鎮，而她也曾在竹科擔任十年的工程師，還在新竹結婚、生子，對新竹一點也不陌生，但她深感新竹縣真的停滯太久，需要新的改變，才會決定回新竹參選“立委”。



王婉諭強調，經過半年的努力後，不論公開或內參民調，她都已經非常接近國民黨現任“立委”林思銘，差距逼近誤差範圍內，也認為自己是唯一有機會擊敗林思銘的候選人，她期盼新竹縣第二選區的選民能把票投給她，讓她能續留“立院”為新竹縣帶來改變。

