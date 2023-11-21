數據來源：中國演出行業協會（來源：新華社） 中評社北京11月21日電／據人民日報報導，中國演出行業協會發布的數據顯示，今年前三季度，全國營業性演出場次達34.24萬場，較去年同期增長278.76%；演出票房收入315.41億元，較去年同期增長453.74%。



今年以來，演唱會、音樂節熱度不斷升高，新業態、新空間演出明顯增多，旅遊演藝市場占比逐步攀升。演出市場表現活躍，為消費市場帶來新的活力。



“2023年以來，全國演出市場延續上行趨勢，供給需求旺盛，市場活躍。”中國演出行業協會副會長兼秘書長潘燕分析，大型演唱會、音樂節和小劇場、新空間共同發力，推動演出消費及演出拉動的關聯消費顯著增長。



演唱會、音樂節熱度不斷攀升，跨城觀演成為消費趨勢



門票熱銷、演出場場爆滿，今年以來，大型演唱會和戶外音樂節的熱度持續攀升。



中國演出行業協會發布的數據顯示，今年前三季度，大型演唱會、音樂節演出場次1137場，觀演人次1145萬，平均跨城觀演率超過60%。



潘燕說，從市場總體看，音樂節、演唱會強勁的綜合帶動效應突出。據測算，僅今年中秋國慶假期，演唱會和音樂節等大型演出活動帶動交通、食宿、游覽和周邊購物等綜合消費超過20億元。



潘燕介紹，二季度以來，演唱會和音樂節進入相對密集期，僅“五一”假期，北京就匯集了3個大型音樂節。5月底至6月初，新疆還先後舉辦了3個音樂節。



跨城觀演成為消費趨勢。“一些知名歌手在北京等地舉辦的演唱會中，觀眾跨城觀演比例較高，凸顯該類演出對文旅消費的拉動作用。”潘燕說。



新業態、新空間演出日漸火熱，演出聚合效應日益凸顯

