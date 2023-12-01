社評：投資仍具拉動經濟增長的重要作用

中評社北京12月1日電（評論員 喬新生）中國國家統計局公布的統計數據表明，2023年前十個月投資仍然是拉動經濟增長的重要因素。製造業投資同比增長6.2%，房地產投資下降9.8%，環比增長速度有所回落。這一方面充分說明中國經濟結構調整的力度不斷加大，另一方面也充分說明，投資者必須改變傳統的思維定勢，尋找投資的正確方向。



在中國投資結構中、基礎設施投資仍然占據相當大的比重。但是，基礎設施投資不可持續。這一方面是因為，中國過去基礎設施投資是建立在兩個基本假定基礎之上，一些人認為城鎮化必然會擴大城市的規模，基礎設施投資必須具有一定的前瞻性。這就不難理解為什麼一些城市在高速鐵路車站規劃建設過程中，修建許多高速鐵路的車站。地方政府的想法是，隨著城市規模的擴大，高速鐵路經過地方可能會成為未來城市發展的中心地區，在城市發展過程中需要大量的交通設施。如果利用建設高速鐵路車站的有利時機，修建高速鐵路車站，今後可以解決城市交通樞紐問題。換句話說，許多城市之所以爭先恐後修建高速鐵路車站，目的不是為了服務於中國的高速鐵路，而是把高速鐵路作為城市內部交通的組成部分，通過興建高速鐵路車站，提前徵收土地開發，確保未來城市軌道交通建設不會出現第二次重復徵收土地的問題。事實證明，這樣的前瞻性假設是錯誤的。中國城鎮化仍在進行中，城市的規模會發生變化。



但是，隨著出生率的下降，城市化發展不會像預期的那樣，帶動城市規模擴張。許多高速鐵路車站因為門可羅雀不得不長期關閉，數千萬投資打水漂。以城市發展規模擴大為基本前提，建造大量的高速鐵路車站，投資必然會造成嚴重虧損。解決問題的根本出路就在於，必須徹底改變傳統的投資思路，實事求是，因地制宜，解決投資中出現的問題。第二個基本假定是，隨著中國經濟快速增長，中國會出現通貨膨脹。這是世界大多數發展中國家發展的必由之路。既然通貨膨脹必然會出現，那麼，大舉借債，可以有效地規避通貨膨脹，充分利用通貨膨脹減少自己債務負擔。中西部地區許多地方政府在投資過程中，通過向國有商業銀行借貸，擴大投資規模，希望出現通貨膨脹，減輕自己的債務的壓力。事實證明，這種在許多發展中國家普遍出現的現象，在中國這樣一個中國特色社會主義國家不可能出現。假如依靠通貨膨脹預期，確定商品和服務的價格，試圖利用通貨膨脹擴大投資，那麼，最終必然會背上沉重的債務包袱。到目前為止，一些經濟學者仍然幻想著通貨膨脹會使一些房地產開發企業金蟬脫殼。他們期待通貨膨脹的出現，實現資產重新評估，從中獲取巨額收益。這種不切實際的幻想，客觀上導致我國一些企業特別是房地產開發企業債務負擔沉重。如果不從根本上破除通貨膨脹預期，實事求是決定商品和服務的價格，我國一些行業將會出現整體性崩潰。



另一方面，一些投資者並非沒有預見到即將到來的價格調整。他們在選擇投資項目的過程中，試圖分散風險。譬如，一些房地產開發企業和一些網絡平台經營企業轉行製造電動汽車，試圖利用電動汽車產業的發展，化解房地產和網絡平台經營企業所面臨的危機。但是，由於他們在投資的過程中忽視了行業發展規律，不瞭解技術發展的基本走向，盲目投資，試圖以擴大投資規模實現後來居上，結果導致投資成本大幅度增加，投資效益不如預期。許多房地產開發企業的新產業投資之所以失敗，其中一個重要原因就在於，他們根本不瞭解科學技術發展的基本規律，同時也不瞭解產業發展的基本特點。



首先，科學技術發展有自己的規律。科學技術的發展不以人們的意志為轉移。在現代工業化條件下，科學技術的發展受到各方面因素的制約。知識產權制度的建立，為科學技術的發展帶來了活力，同時也讓科學技術發展面臨重大挑戰。一些既得利益者，為了阻礙新技術的應用，不惜高價購買專利，將其束之高閣，試圖通過這種方式維護自己的壟斷利益。最典型的例子是，美國柯達公司早已發明了數字照相技術，但是，柯達公司為了出售自己的膠卷，將自己的數字照相技術擱置起來，結果導致柯達公司在數字照相技術的衝擊下徹底破產。

