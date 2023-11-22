顏若芳：蕭為賴加分　拓展無政黨屬性票源

台北市議員顏若芳接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月22日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，民主進步黨賴清德偕副手人選蕭美琴21日完成登記參選。民進黨台北市議員顏若芳接受中評社訪問表示，蕭美琴對賴清德是大加分，尤其是對年輕、沒有特定政黨傾向屬性的人來說，願意支持蕭，因此對賴清德原本的支持度，有很大的拓展，當然還是要看接下來各家發布的滾動式民調如何。



顏若芳，出生於台北市，中國文化大學政治系學士、政治大學法學院碩士在職專班就讀中，擔任2屆台北市第四選區（中山、大同）議員，歷任民進黨發言人、新聞輿情部主任、青年發展部主任、黨代表、蔡英文2020連任辦公室發言人、前台北市議員簡余晏辦公室主任。在黨內被歸類為“湧言會”。



顏若芳表示，面對藍白合熱議，賴蕭配是更穩健地往前進，不管藍白最終結果如何，賴蕭配對民進黨來說，就是最強的組合，能拓展非同溫層的票源。



顏若芳說，從先前一直再傳蕭美琴是賴清德的副手，直到20日底定、21日合體登記，才真正對民進黨支持者有很大的振奮效果，因很多年輕朋友看到蕭美琴願意出來選，蕭說出“我回來了，為了“國家”，我會撩落去（閩南語：豁出去拚了）”這讓她所知的一些非同溫層、沒有特定政黨屬性的朋友，都在臉書、Instagram上轉發，認為這組合非常好。



顏若芳說，賴蕭配有超出原本賴清德與民進黨的基本盤，並擴大出去，在藍白合還在爭吵時，賴蕭配已準備好談“國政”、外交、台美關係、兩岸關係交流等，關心台灣的未來發展，反倒不曉得藍白的“國家”大政是什麼？能為台灣帶來什麼？尤其是針對年輕朋友方面，賴清德都一直推出青年政策。

