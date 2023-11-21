新竹市四搶一　時力邱顯智堅持為市民發聲

邱顯智今日到新竹新竹市選委會登記參選“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月21日電（記者 盧誠輝）時代力量不分區“立委”邱顯智投入新竹市“立委”選戰，上午前往新竹市選委會登記時表示，他過去在“立法院”力拚交通改革、居住正義，已為新竹爭取超過新台幣2億元的危險路口與通學步道改善經費，他相信衹有自己能堅持為市民發聲，站在人民身邊。



邱顯智為德國海德堡大學法學碩士、博士候選人，執業律師。他2016年首次挑戰新竹市“立委”選舉失敗，拿到3.6萬多票（16.56%）落選，2020成為時代力量不分區立委，此次捲土重來再次挑戰新竹市“立委”選戰。



新竹市人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉將呈現四搶一局面，主要參選者包括爭取連任的中國國國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”參選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的柯文哲妹妹柯美蘭，競爭激烈。



邱顯智今日到新竹市選委會登記參選新竹市“立委”，包括時代力量黨主席、新竹縣“立委”參選人王婉諭、不分區“立委”候選人宋國鼎與時代力量新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊等人都到場陪同力挺。



邱顯智表示，他在2016年參選新竹市區域“立委”落選後，始終在新竹市繼續耕耘，2020年當選不分區“立委”後，更在“國會”力拚交通改革、居住正義，已為新竹爭取超過2億元的危險路口與通學步道改善經費，也花了2年推動“竹科交通改善計劃”，現在已經要進入工程發包階段。



邱顯智提出九大政績與政見，包含交通、居住、揭弊、打詐、稅改，新竹大眾運輸、公托、教育、基礎設施升級，他認為這是一張過去8年努力的成績單，也是未來4年對新竹市民的承諾，一定會繼續站在每一位人民身邊，堅持為市民發聲。



邱顯智指出，此次新竹市“立委”選戰共有四人參選、戰況膠著，但他在民調上已站穩第二名，相信衹有他有能力可以打敗國民黨的現任“立委”鄭正鈐，也相信新竹市民有足夠的智慧，能夠選出站在人民這一邊的民意代表。