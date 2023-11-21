2023中國海博會聚焦開放共享

11月8日在第六屆進博會食品及農產品展區拍攝的百事公司展台。今年是百事公司首次參展進博會。（來源：新華社） 中評社北京11月21日電／據新華社報導，以“開放合作、共贏共享”為主題的2023中國海洋經濟博覽會將於11月23日至25日在深圳舉行，目前已經有來自16個國家和地區的658家海洋領域重點企業、機構和組織報名線下參展，線下展商數量同比增長超60%，創歷屆新高，同期還將舉辦2023深圳國際海洋周。



在20日舉辦的新聞發布會上記者獲悉，參展的既有招商局、中海油、中石油、中船集團、深圳港、中國船級社等行業龍頭“老朋友”，也有東方紅衛星、大洋智能、威勝能源等“新夥伴”。此外，境外參展商數量超過100家，美國、俄羅斯、加拿大、挪威、意大利、芬蘭、瑞典、法國、荷蘭、新加坡、德國、西班牙等國際展團參展，包括美國船級社、康士伯、西門子、俄羅斯石油等行業龍頭，“國際範兒”十足。



本屆中國海博會展覽面積達到11.25萬平方米，創歷屆之最。場館內將設置一個主展館和N個專題展區，綜合展示中國海洋領域最新成果、前沿科技以及國際合作等方面的成就，以及海洋工程、海洋新能源、海洋電子信息、海洋專業服務、海洋潛水等專業細分領域的創新應用場景和新技術新產品；場館外在深圳機場碼頭，還將舉辦“國際休閑船艇展”。



今年中國海博會上，新業態、新技術、新設備將層出不窮。服務杭州亞運會的“媽祖”系列海洋環流和海浪數值模型、水下超輕量電動機械臂、新一代波浪滑翔機、分體式海底地震儀、採用5G通信技術的水下機器人等一大批新材料、新產品、新技術將集中亮相。



此外，還將舉辦一場高規格的全球海洋中心城市論壇和超過20場專業論壇，將有來自國內外政界、學界和商界的超200位專家，圍繞海洋科技、海洋產業、港口航運、海洋文明、海洋治理等舉行線下演講，探討“中國2030海洋經濟前景展望”“全球能源轉型的海洋力量”“變革浪潮之下的海洋創新企業”“海洋技術前沿領域發展”等議題，強化中國與世界各國在海洋領域的交流對話。