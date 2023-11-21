中央企業紀檢聚焦能源電力保供開展監督

（來源：新華社） 中評社北京11月21日電／據中央紀委國家建委網站報導，“中央企業要全力做好能源電力保供，積極備戰迎峰度冬，加大煤炭增產增供力度，提前做好發電設備維護和電煤庫存管理。”日前召開的中央企業經濟運行情況通報會強調。時下我國已全面進入采暖季，能源需求大幅增長，保供壓力陡增。能源央企各級紀檢監察機構聚焦能源電力保供強化監督，通過跟進監督保供關鍵環節、強化一線督導檢查、加大執紀問責力度等，全力推動能源安全穩定供應。



中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組靠前監督，梳理近年能源保供監督工作經驗，提煉形成監督工作標準化規範化流程，制定常態化天然氣保供專項監督工作方案。深挖資源配置、合資合作、資金管理等方面風險隱患，嚴肅查處天然氣銷售領域擅自開口供氣、調整氣量等以權謀私、損公肥私違紀違法案件，持續深化以案促改，落實天然氣保供責任，全力保障國家能源安全。同時，跟進監督天然氣“產、貿、儲、銷”等關鍵環節，緊盯國產氣增儲上產，圍繞重點產能建設工程，深入重點保供單位開展監督檢查，督責任、促落實；圍繞提升儲氣調峰能力，跟進監督儲氣庫、自有LNG（液化天然氣）接收站設施改造情況，督促加快工程建設進度，進一步挖掘氣化外輸潛力，推動積極籌措今冬明春天然氣資源。



面對當前電力保供任務重、壓力大的總體形勢，中央紀委國家監委駐國家電網公司紀檢監察組有關負責同志約談公司營銷部、特高壓部等職能部門負責人和部分保供壓力較大的省電力公司負責人23人次，督促落實政治責任，抓好安全生產和保供電工作。制定重點監督工作現場綜合檢查工作方案，組織8個現場檢查組，赴國網湖南、重慶、浙江、甘肅等20家省電力公司和支撐服務單位開展現場監督檢查，圍繞責任落實、權力運行、作風建設等方面可能存在的突出問題，督促指導公司下屬各單位紀委做實日常監督，著力查糾工作敷衍塞責、不擔當不作為，以及亂收費、吃拿卡要等群眾身邊的不正之風和腐敗問題，推進迎峰度冬工作平穩有序開展。



“我們將能源保供列入第四季度日常監督重點任務清單，發揮‘室局企’聯動優勢，提前謀劃、多方聯動，督促相關職能部門和生產企業全力保供重點市場、應急時段和民生用氣需求。”中國石油化工股份有限公司紀檢監察組有關負責同志介紹，該紀檢監察組督促公司生產經營管理部提前對接市場需求，科學合理籌措資源，提升儲氣調峰能力，周密制定應急預案；跟進督促普光氣田、元壩氣田、涪陵頁岩氣田、大牛地氣田等主力氣田強化綜合調整和精細管理，持續加快產能建設節奏，高效推進天然氣開發，為國內市場供暖季天然氣保供提供有力資源支撐。截至目前，中國石化天然氣分公司已形成儲氣庫有效工作氣量超25億立方米，可滿足1.6億戶家庭1個月用氣需求，為今冬明春保供季夯實資源基礎。



“防範重大安全風險是能源電力保供的重要一環，我們緊盯重點領域和關鍵環節，督促壓實職能部門和單位主體責任，確保設備在高負荷期頂得上、產得出、不出事，牢牢守住安全生產保供底線。”國電電力發展股份有限公司紀委有關負責同志介紹，他們督促開展企業重大事故、生態環境問題隱患排查整治行動，推動相關部門和基層單位全面梳理突出問題，建立整治清單；聚焦第一責任人履職情況，與生產技術部、安全環保監察部、生產調運部、工程建設部等部門深入一線開展督導檢查，發現問題95項，並及時提醒糾正。



同時，該公司紀委加大監督執紀問責力度，針對在安全生產上不負責任、玩忽職守等問題，今年以來對29名安全生產事故責任人員追責問責，並督促責任單位舉一反三整改落實，為今冬明春保暖保供工作提供有力保障。