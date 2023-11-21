支持青年人才當科創主角

8月5日，求職者（左）在招聘會現場與用人單位交流。（來源：新華社） 中評社北京11月21日電／據人民日報報導，走上“擂台”，面對業界、學界評委，分享推動技術進行產業轉化的構想；奔向展廳，與其他單位（項目）一起，參加成果展示、交流對接等活動……記者初見吉林大學博士後孟浩時，他正忙得“腳不沾地”，參加第二屆全國博士後創新創業大賽。團隊獲得金獎後，孟浩興奮地說：“電話接不過來，不少企業和單位提出合作意向。”以大賽為合作交流的平台，很多像孟浩一樣的青年科創人才都收穫不小。



作為我國博士後制度實施以來舉辦的規模最大、層次最高、覆蓋面最廣的全國性博士後創新創業賽事，大賽吸引一大批高層次創新人才揮灑才情、碰撞智慧。有人說，這是“最強大腦”的集結，“硬核”力量的對決。這一創新創業的舞台，讓眾多優秀博士後青年脫穎而出，有利於激發他們攀登科研高峰的動力，壯大實現關鍵核心技術突破的有生力量。



青年人才是國家戰略人才力量的源頭活水，博士後群體是青年科技人才的重要組成部分。他們身處科技創新和成果轉化工作一線，有創造的想法、創新的潛力、創業的動力。如今，廣大博士後努力推動產學研用對接，積極把相關科研成果投入到各行業各戰線。



從實驗室到生產線，科研成果轉化應用並非易事，需要架橋梁、暢渠道。手上的科研成果，應用價值有多大？是否有未被發現的應用場景？這是採訪時不少人的關切。大賽就是交流互鑒的空間，有利於信息交互、資源融通。與同賽道選手競技，跟專家評委、企業交流，來自清華大學的張偉挺有感觸：“我們對社會和市場的需求有了更清楚認識，有助於挖掘更多經濟價值和社會價值。”展現亮點、交流提升，助力科研成果在轉化落地中找准定位、更好發揮效益。



從大賽看科創活力，健全完善激勵機制至關重要。在大賽現場的“來揭榜”區域，展板上列明單位簡介、技術需求，博士後團隊可根據自身專長“揭榜”應征。如今，各類“揭榜領題”活動已逐漸常態化、機制化，對科創團隊形成吸引力、帶動力，為業界帶來破題新方案。實踐中，還應進一步探索創新，不斷豐富形式、完善機制，更好激勵科創人才關注產業需求、投身科技創新。



創新之道，唯在得人。習近平總書記強調：“要把培育國家戰略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，給予青年人才更多的信任、更好的幫助、更有力的支持，支持青年人才挑大梁、當主角。”無論是博士後制度還是博士後創新創業大賽，都在回答一個問題：如何讓人才資源、創新資源、產業資源、市場資源實現有機統一。既培養好人才又使用好人才，既孕育廣闊市場又滿足市場需求，充分發揮人才資源價值，對推動經濟轉型升級、實現高質量發展具有重要支撐作用。就此而言，仍需不遺餘力為人才成長發展、創新創業創造條件，使各方面人才各得其所、各展其長，推動創造活力競相迸發、聰明才智充分湧流。



“未來已來，腳步更快”。大賽內外，主題曲《未來為我而來》唱出了很多人的心聲。創新體制機制，營造良好環境，搭建幹事創業平台，讓施展才幹的舞台更大、創造價值的機會更多，日益積累的青年人才優勢就能轉化為澎湃不竭的發展優勢。