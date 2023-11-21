優化強積金安排　做好灣區安老配套

10月1日晚，香港國慶煙花匯演在維多利亞港舉行，慶祝中華人民共和國成立74周年。（來源：新華社） 中評社香港11月21日電／據大公報報導，香港投資基金公會調查強積金計劃成員顯示，現今港人37歲開始規劃退休，受訪者預計需要760萬元，退休後方能維持現有生活水平。不少港人擔心退休後，生活不但不“優”，反而是樣樣“憂”。有立法會議員建議政府優化強積金安排，提高回報率應對通脹，用好大灣區發展機遇，完善配套政策，讓港人可安心北上安享晚年。



工聯會理事長、立法會議員黃國表示，政府鼓勵打工仔籌劃個人退休生活，但現行規定的強積金供款比例，雇員與公司兩部分加起來僅占10%，並不足夠應付退休後的需要。760萬元對基層打工仔來說是天文數字，加上香港人均壽命愈來愈長，不夠錢用可以理解。



黃國認為，政府需優化強積金安排，有責任保證回報率足夠抵銷未來的通脹，內地生活成本比香港低，建議用好大灣區發展機遇，完善配套政策，鼓勵市民到內地安老養老。



民建聯副主席、立法會議員陳勇表示，市民重視畢生儲蓄未來會否貶值。他說，現時很多人購買黃金，認為比儲蓄美元或港幣更保值，反映了對未來通脹有擔憂。因此，香港需要積極拚經濟，融入國家發展大局，創造出新的經濟增長點，讓大家看到前景，從而對晚年生活更有信心。