第三屆世界航商大會在港舉辦

11月20日，嘉賓出席開幕典禮。（來源：新華社） 中評社香港11月21日電／據新華社報導，第三屆世界航商大會20日在香港舉辦，與會業內人士認為，航運業正在迎來新變革，數字技術的快速發展將為航運業注入新動能。



第三屆世界航商大會是同日開幕的“香港海運周2023”中一項重點活動。為期7天的海運周主題為“航運新動力”，將舉辦建立海事人才庫、海運業培訓及環保船業、海事保險等方面近50項活動。



全國政協副主席梁振英在大會主論壇致辭指出，香港是世界貿易的“超級聯繫人”，也是自由貿易的堅定倡導者和榜樣，作為國際航運中心，正在積極提升其航運服務水平。



香港特區行政長官李家超在海運周開幕典禮致辭表示，特區政府將鞏固提升香港國際航運中心地位，近期特區政府將公布詳細的航運及港口發展策略，提升高端航運服務水平，促進行業零排放轉型，推動智能化和數字化發展。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄在大會主論壇致辭表示，香港國際航運中心的形成是航運業界共同打拼的結果，很多企業正是看准了香港的獨特優勢，長期扎根香港、深耕香港，才實現了與香港的相互成就。他希望與會人士在香港國際航運中心轉型升級中再創輝煌。



交通運輸部副部長付緒銀在大會主論壇致辭表示，要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，推動新一代信息技術與航運業深度融合，加快發展智慧港口、智慧航道、智能船舶，打造航運貿易數字化平台，塑造航運發展新動能新優勢。



招商局集團董事長繆建民在主旨演講中說，智能技術可以提升航運效率效能，航運業需要合理構建航運數字化運行體系。期待各方加強交流，持續完善碳排放監控體系和碳交易國際規則，推動全球航運業駛入綠色轉型快車道。



波羅的海國際航運公會秘書長兼首席執行官戴維·羅斯列在主題演講中說，非常樂見香港特區政府在航運業綠色轉型方面作出的一系列努力。他說，香港正積極推動智慧港口建設，主動吸引海事服務專業人才，這都將有助於行業實現減碳目標。



大會設有多場主題演講和圓桌論壇，來自英國、法國、挪威等多個國家的行業代表就航運產業如何轉型升級、航運產業鏈高品質發展等議題進行討論。



世界航商大會是由招商局集團牽頭創辦的國際航運界盛會，旨在搭建全球航運業交流平台，2021年首次在香港召開。本次大會吸引了來自全球航運界、政界和商界約千名代表現場參與。