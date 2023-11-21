賴蕭配今登記　首支電視廣告晚間播放

賴清德、蕭美琴今天到“中選會”登記參選，晚間將播放首支競選電視廣告。（截取廣告影片） 中評社台北11月21日電(記者 黃筱筠)“賴蕭配”今天完成“中選會”登記後，賴清德競選總部也釋出首支電視競選廣告“用穩健步伐，選對的人、走對的路”，競總表示，預計今天晚間公開播放。影片中，由賴清德配音表示“穩健才是大步向前的關鍵”，希望所有民眾一同“選對的人，走對的路”。



這支競選廣告後段出現賴清德日前過境美國，與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格與蕭美琴合影畫面；蔡英文也出現在廣告畫面，但不到1秒鐘，一閃及過。



賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，賴清德首支競選影片概念，以腳步為發想，象徵著過去以來台灣一步一步穩健前行。影片開頭，賴清德先是詢問“你還記不記得自己踏出第一步的樣子”，接著串起許多人的步伐，象徵“踏出一步，都要更穩健思考”。



她指出，畫面中回顧過去7年來的重要政策，諸如婚姻平權、海鯤軍艦下水儀式。也以棒球跑壘畫面，點出“越想快，心態越要穩”的穩健態度，隱含在變動快速的世界局勢中，台灣需要穩健而有歷練的“總統”，帶領台灣繼續向前，在世界上架台灣。



郭雅慧表示，此次影片中藏有許多巧思，包括“和你一起，成就下一代的未來”、“婚姻平權，讓彩虹到更遠的地方”、“台灣成為世界關鍵字”等，都扣合先前賴清德公布的“國政”藍圖；最後畫面中，更有賴清德先前赴美時和蕭美琴的合體彩蛋影像。



郭雅慧說，期盼透過這支競選影片，強調執政團隊堅毅、穩健的步伐，也盼民眾能“選對的人，走對的路”，選出真正能帶領台灣大步向前、持續前行的“總統”，讓台灣持續穩健前行。