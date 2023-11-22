若侯柯沒搭檔　張斯綱：盼藍白小雞互相站台

國民黨台北市議員張斯綱接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月22日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，傳出若破局，中國國民黨禁止“立委”參選人邀台灣民眾黨參選人柯文哲站台。國民黨“立委”參選人張斯綱接受中評社訪問表示，當然若柯能幫他站台，是多多益善，但就看國民黨中央能不能理出個規則出來，是會希望邀請民眾黨公職能互相站台，每一票都是關鍵。



張斯綱坦承，對藍白合不太樂觀的，但希望比照台中模式，國民黨台中市長盧秀燕幫民眾黨“立委”參選人蔡壁如站台、蔡與其他國民黨台中“立委”參選人互相站台，他們其他縣市的藍白“立委”參選人、黨公職人員也可互相站台，不要因大選合作破局，就讓在野整個盤都翻掉。



國民黨台北市第一選區（士林、北投）泛藍分裂，由國民黨張斯綱對上以無黨籍參選的新黨侯漢廷，挑戰現任民主進步黨“立委”吳思瑤，選情膠著。



張斯綱表示，他是希望民眾黨公職人員或柯文哲也能與他同台，因單一選區的席次，每一票都很關鍵、都要掌握，當然國民黨中常會6月曾規定未經向市黨部報備核准、不得邀他黨人士站台。不過他看藍白雙方幕僚都還在溝通幫“立委”參選人站台方向，希望國民黨中央能理出個規則出來，他會比較好看看能否邀請民眾黨公職來站台。



張斯綱向中評社說，由於他23日上午10點半就要與其他國民黨的7名台北市“立委”參選人一同到台北市選舉委員會登記參選，所以希望在他登記前，能與侯漢廷談好，剛剛下午侯漢廷就在議會研究室直播，侯說要與他約見面，他立馬找侯談，來找個時間見個面，他也在侯的直播中說，他有持續到侯的研究室及服務處找侯及侯的助理，希望能順利協調整合，彼此不是敵人，要下架吳思瑤，因23日他就要登記了，若登記完成就不能再退，否則會被國民黨黨紀處分。



對於藍白合看法，張斯綱笑說“你覺得合得了嗎？除非奇蹟出現，有人願意轉彎，不然我是不太樂觀的。”他強調，自己無法預測會不會合，從過去一周可看到，事情變化都很多，當然藍白合對他們“立委”參選人才有幫助，不能就各自獨立作戰。