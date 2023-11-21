鄭雁雄：搭“中國號”巨輪　是最明智選擇

中聯辦主任鄭雁雄強調，第三屆世界航商大會在香港召開，讓人們看到世界航運業同舟共濟所付出的努力。（來源：大公報） 中評社香港11月21日電／據大公報報導，第三屆世界航商大會昨日在港舉行，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席並致辭，他表示，航運是全球貿易流通的重要紐帶，也是世界經濟的“晴雨表”。在當前全球經濟低迷徘徊、全球化趨勢遭遇逆流、全球地緣政治動蕩難安的大背景下，第三屆世界航商大會在享有東方之珠美譽的香港順利召開，讓人們看到世界航運業同舟共濟、共克時艱所付出的努力，看到了世界經濟頑強﻿復甦的前景和希望。



把握中國開放蓬勃大勢



鄭雁雄提出三點看法，首先是把握經濟全球化歷史趨勢，在團結合作中謀共贏。唯有團結合作才能創造機遇、破解難題、促進發展，唯有推動建設開放型世界經濟、踐行共商共建共享的全球治理理念，才是越走越寬的人間正道。



其次是把握中國開放蓬勃大勢，在抓住機遇中促發展。在複雜多變的國際局勢中，各國航運業搭上“中國號”巨輪，錨定中國進行戰略投資和戰略布局，無論過去、現在還是將來，都將被證明是最明智的選擇。



把握香港由治及興有利態勢



最後是把握香港由治及興有利態勢，在轉型升級中強動力。香港國際航運中心的形成是航運業界共同打拼的結果，很多企業正是看准了香港的獨特優勢，長期扎根香港、深耕香港，才實現了與香港的相互成就。



在新的歷史起點上，鄭雁雄相信，大家一定會鎖定未來，持續加大在港業務布局，把更多創新業務和解決方案帶到香港，共同推動香港航運業數字化、智能化、綠色化發展，在香港國際航運中心的轉型升級中再創輝煌。