賴清德直搗台中大票倉　發豪語拿90萬票

民進黨2024大選候選人賴清德與台中8位民進黨區域“立委”選將聯合造勢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月21日電（記者 方敬為）民進黨主席賴清德今天上午正式登記成為2024大選候選人，下午第一個選舉造勢行程到台中市拉抬綠營小雞，與台中8位民進黨提名的區域“立委”選將聯合造勢，爭取中台灣最大票倉，承諾他若當選會持續建設大台中，並喊出“賴蕭配”在台中要拿超過90萬票，部署大選“決戰中台灣”的意味濃厚。



賴清德21日與駐美代表蕭美琴正式登記為2024正副手搭檔候選人後，下午赴台中市與民進黨區域“立委”選將聯合造勢，包括台中市第一選區蔡其昌、第二選區林靜儀、第三選區謝子涵、第四選區張廖萬堅、第五選區莊競程、第六選區江肇國、第七選區何欣純、第八選區謝志忠。眾人齊呼“台中紅不讓，8席全壘打！”，並擺出棒球打擊手揮棒姿勢，氣氛熱絡。



賴清德除了強力推介8位綠營選將，也向台中市的選民懇託，他表示，各位父老鄉親，民進黨日前已公布不分區“立委”名單，秉持著跨黨派、跨世代、跨領域的精神，提名優秀的候選人。民進黨只有一個目標，希望結合台灣社會優秀的人才，凝聚更大的民主力量，共同承擔台灣的重責大任。敬請台中的選民鼎力支持民進黨不分區“立委”，政黨票票投民進黨。



賴清德說，台中市是中台灣的火車頭，未來他將結合地方8席“立委”的力量，不僅建設大台中，也能夠投資中台灣，台中市是宜居城市的代表作，在“中央政府”的協助之下，台商回流進到台中已經是進行式了。



賴清德承諾，未來他若當選會持續建設大台中，且也會投資中台灣，讓台中市能夠成為宜居、宜業的典範城市，並能夠撐起中台灣產業的布局，讓中台灣的產業也能夠跟台灣其他地區產業共同合作，使台灣企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓台灣在經濟上能夠成為日不落“國”。



賴清德籲請台中的鄉親要力挺賴蕭配，台中才能大建設、大發展，希望大家集中選票，讓賴蕭配在大台中得票數能突破90萬票，懇請大台中的父老鄉親全力支持，區域“立委”打一支全連打，“八席全上，台中更棒”，讓民進黨能夠“國會”過半，讓台灣更有力量持續邁進、持續壯大。



蔡英文2020大選受到大環境加持，在台中市拿下96萬7304票，創歷史新高，去年中國國民黨台中市長盧秀燕連任得票數為79萬9107票，賴清德在民進黨逆風的情況下，2024能否在台中拿下逾90萬票，值得觀察。