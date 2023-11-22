李家超記者會：確保區議會選舉公平公正舉行

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月22日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超11月21日上午在政府總部召開記者會，他介紹了區議會選舉的最新安排。期間，他還就國安法、APEC會議等問題作出回應。



以下是李家超的發言內容：



行政長官：大家早晨，十二月十日區議會選舉投票日還有不夠三個星期就到了。政府會確保選舉公平、公正、廉潔、安全、有序地舉行。



選舉事務處於投票日會在全港設立超過600個區議會地方選區一般投票站，讓超過433萬名選民投票；18區亦各設一個地區委員會界別投票站，供地區委員會界別的選民投票。



這次選舉特設兩個鄰近邊境投票站，位於上水港鐵站附近，方便在內地工作和生活的港人返回香港投票，投票後亦可以方便、迅速地返回內地處理事務。為確保投票過程有序暢順，到鄰近邊境投票站投票的選民需要預先登記。網上登記系統昨日已經開放讓大家登記，直至十二月五日下午六時，名額共有38 000個，會以先到先得方式分配。



我們留意到各個候選人近日很積極地在地區頻頻亮相，接觸市民、拉票，爭取選民的支持，全港各區的街頭都有候選人的宣傳橫幅和旗幟。在新選制度下，候選人之間的競爭應該是拼理念、拼成績、拼表現的良性競爭，而不是謾罵、劣質的人身攻擊“政治SHOW”。



香港電台和香港再出發大聯盟下星期起會分別舉行選舉論壇，讓各候選人向市民介紹自己的政綱和抱負。



在政府宣傳方面，我已要求政制及內地事務局帶領政府新聞處加強這方面的工作，各司局長和他們旗下政府部門都正加強宣傳，鼓勵公眾和公務員同事踴躍投票。



我上星期落區到順利邨時，亦趁機會向市民派發單張鼓勵他們投票，司局長和部門的主管官員亦到地區宣傳，並利用社交媒體的宣傳作用，拍攝短片作各種推廣。



政府在全港不同地區的注目地方，例如各主要隧道口，展示巨型宣傳橫額，在巴士和電車車身、港鐵車廂都有政府宣傳區議會選舉的廣告。我們會繼續建造良好的氣氛，鼓勵和呼籲選民在區選投票日積極投票。



投票日當日預計會有超過30 000名來自政府不同部門的公務員同事在不同崗位擔任選舉工作。盡忠職守的公務員隊伍是香港特區治理體系中的重要部分，公務員肩負落實和支持特區政府施政的責任。新一屆區議會選舉是政府制定的一項重要措施，公務員有責任支持和落實這政策。