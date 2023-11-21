2023年世界無線電通信大會在杜拜開幕

11月14日，人们在南非开普敦参加2023年非洲通信展。（来源：新华社） 中評社北京11月21日電／據新華社報導，2023年世界無線電通信大會20日在阿聯酋杜拜拉開帷幕。來自國際電信聯盟193個成員國、相關國際組織和相關企業的4000餘名代表參加會議。



本次大會會期4周，共設立28項議題，涉及5G／6G新增頻率劃分、北斗短報文服務系統全球應用、衛星互聯網未來可持續發展、航空和航海現代化頻率使用、氣候變化與氣象探測頻率使用等內容，並研究各主管部門提出擬設立的52項未來大會議題。



中國派出了由政府主管部門、相關行業部門、電信運營和製造企業以及中國香港、澳門特別行政區的代表組成的代表團參會。工業和信息化部副部長張雲明擔任中國代表團團長。



會議期間，中國代表團成員將在國際電信聯盟規則框架下，積極參與《無線電規則》制修訂和大會議題的討論，廣泛開展國際交流，為推動共建無線電領域全球命運共同體，促進國際或區域頻譜管理事宜達成共識貢獻中國智慧、中國方案、中國力量。



世界無線電通信大會是由國際電信聯盟主辦、國際無線電事務立法締約的最高級別會議，每3至4年召開一次。大會的主要任務是：修訂在全球具有普遍法律約束力的《無線電規則》，對國際無線電頻譜和衛星軌道資源使用管理進行調整並制定相應的規則程序；設置後續大會議題，確定未來一段時間（5－10年）無線電頻譜和衛星軌道資源開發利用的優先方向等。