國民黨：賴蕭配是蔡英文託孤　美國人監督

國民黨召開記者會，左起，何志勇、江怡臻、游淑慧及國民黨副發言人賴苡任。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）民進黨2024大選組合賴清德與蕭美琴今聯袂登記，中國國民黨下午召開記者會質疑，蕭美琴被選為副手是因為“蔡英文託孤；美國人監督”，同時痛批民進黨的外交成績不及格，蕭責無旁貸。而號稱重視台美關係的民進黨，讓蕭美琴返台選舉，卻不提前安排繼任人選，使台美關係出現大空檔，只顧政黨利益、不顧“國家”利益。



國民黨今天下午召開“民進黨虛無飄渺的外交成績？賴蕭配證實蔡英文垂簾聽政！”記者會，包括現任台北市議員暨“立法委員”候選人游淑慧、現任新北市議員暨國民黨不分區“立委”候選人江怡臻、革命實踐研究院副院長何志勇與國民黨副發言人賴苡任出席。



游淑慧指出，同樣是女性從政者，她很認同蕭美琴是優秀外交官，但這次蕭回台參選，卻讓她想到日本“雅子妃”，擔心蕭未來不再有外交發揮的空間。在蔡英文陰影下，過去賴清德宛如“深宮怨男”，重要會議都沒有賴參與，無論蕭美琴是蔡英文的陰影或美國的監軍，都展現出賴清德的“三無”，即“無步、無奈、無人”！



然而蕭美琴真的能帶動賴清德的民調？游淑慧說，過去八個月，外界早就認定是賴蕭配，主流媒體民調也都以賴蕭配進行，結果無論是賴清德、賴蕭配，都衹有35%，蕭美琴對賴清德的加成作用不夠，卡住賴清德最沉重的山，其實是民進黨執政八年的包袱。



江怡臻則呼籲，民進黨應好好說明，蕭美琴回來參選到底是辭職還是請假？新聞說蕭美琴已經請辭，但相關程序還在跑，駐美代表是台灣對外重要職務，不能空缺或請假，也要請問蕭美琴，利用返台述職期間請假返台投入民進黨選舉，但還是駐美代表身分，來回機票是否用公款？搭乘甚麼艙等？何時購買的機票？都應公布！此外，蕭美琴請假或請辭的此刻，正是美國面臨政府關閉、外交挑戰四起、大選初選即將開始、APEC剛剛結束的重大時刻，台灣駐美代表卻請假、請辭，台美關係出現大空檔，可見民進黨、賴清德只顧選舉不顧“國家”利益。



何志勇表示，台灣人有一個希望台美關係有實質進展的夢，讓更多台灣民眾受惠，而這必須建立在美國和“中華民國”互惠的基礎上。不過，蔡英文執政下的台美關係，無疑偏離這樣的基礎，駐美三年多的蕭美琴當然責無旁貸！外交關係講求互惠，民進黨過去七年卻一味討好美國，犧牲“我方”利益，換取自身政治利益。“挺台灣責無旁貸”淪為百分之百的選舉語言。