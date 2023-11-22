11月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月21日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下為問答全文：



毛寧：應印度共和國政府邀請，國務院總理李強將於11月22日出席二十國集團領導人視頻峰會。



總台央視記者：你剛剛發布了李強總理將出席二十國集團領導人視頻峰會消息，能否介紹中方對此次峰會的期待？



毛寧：今年9月，二十國集團新德里峰會就通過夥伴關係採取行動達成重要共識。當前，國際形勢動蕩不安、世界經濟復甦動力不足，二十國集團更應進一步加強夥伴關係，合作應對全球挑戰，為世界經濟復甦和全球共同發展作出積極貢獻。中方期待視頻峰會就此凝聚共識並傳遞積極信號。



總台央廣記者：據報導，阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團昨天訪問中國。發言人能否介紹訪問取得了哪些成果？



毛寧：11月20日，沙特阿拉伯外交大臣費薩爾率阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團訪華，約旦、埃及、巴勒斯坦、印尼外長和伊斯蘭合作組織秘書長等參加訪問。



國家副主席韓正，中共中央政治局委員、外交部長王毅分別同代表團會見、會談。中方高度讚賞阿拉伯—伊斯蘭國家聯合特別峰會的和平努力和正義呼聲，支持峰會部長級聯合後續委員會發揮更大作用。代表團將中國作為國際斡旋的第一站，表明對中國的高度信任，體現了雙方相互理解、相互支持的優良傳統。



中方闡明了應對加沙危局、解決巴勒斯坦問題的主張：當務之急是全面執行聯合國安理會和聯大有關決議，立即停火止戰。要切實遵守國際法特別是國際人道法，反對任何針對巴勒斯坦平民的強迫流離失所和強制遷移。任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排都必須征得巴勒斯坦人民的同意，也要照顧地區國家合理關切。任何針對當前形勢的解決辦法都不能背離“兩國方案”，都應有利於地區和平穩定。聯合國安理會要傾聽阿拉伯、伊斯蘭國家的呼聲，為推動局勢降溫採取負責任的行動。中方作為安理會輪值主席國，將繼續同阿拉伯、伊斯蘭國家加強協調，凝聚共識，推動安理會就加沙局勢進一步採取有意義的行動。巴勒斯坦問題是中東問題的核心。不實現巴勒斯坦問題的公正解決，中東就難有持久和平穩定。