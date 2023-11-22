民眾黨學姊黃瀞瑩談柯粉心聲　繼續走下去

台灣民眾黨台北市議員、柯家軍招牌“學姊”黃瀞瑩。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）藍白整合瀕臨破局，台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩接受中評社訪問時表示，民調的原始數據，反應的都是“柯侯”贏過“侯柯”，這是中國國民黨沒辦法面對的事實，藍營一直沒搞清楚，不是民眾黨主席柯文哲簽了6點共識後，民眾黨支持者就會將選票移轉到國民黨身上。未來柯遭受藍綠夾攻是可預期的，在因應上政策、政治上的回應，恐怕柯辦需要加快回應速度。



90後的黃瀞瑩為倫敦大學金匠學院政治傳播學系畢業，曾任民進黨“立委”蘇巧慧助理、記者、台北市政府副發言人、民眾黨不分區“立委”候選人。因拍攝網路節目影片《一日幕僚》爆紅，外型亮眼獲得“學姊”封號，堪稱柯文哲最佳助選員，也成為柯家軍的亮眼“招牌”。去年台北市第一選區（士林、北區）議員選舉，拿下最高2萬9270票、得票率10.63%，現兼任民眾黨台北市議會黨團總召。



黃瀞瑩接受中評社訪問時表示，從藍白推薦的3方民調專家共識的6份民調原始數據，“柯侯”就是贏過“侯柯”，這是國民黨沒辦法面對的事實，是國民黨自己有問題，柯侯配才是人民心中所期待的，這也是柯文哲在19日誓師大會的造勢活動中，說出自己會以民眾黨“總統”候選人身份拚戰到底時，支持者會那麼亢奮、熱情地回應柯。



黃瀞瑩說，國民黨一直沒有搞清楚的一件事情是，不是簽了6點共識後，民眾黨支持者就會將選票移轉到國民黨身上，國民黨人一直沒有去理解民眾黨支持者在乎的政策、理念、公開透明等，這些理念與柯文哲相符，民眾黨支持者才會願意把票投下去。藍白整合是要1加1大於2，而不是1加1小於2，但藍營似乎只執著1加1有1.5也不錯，但這樣就沒有合作的效用了。柯文哲選正的，才是多數民眾心中的正解。



黃瀞瑩指出，她上個禮拜去福華市場做法律諮詢，就有媽媽跑來說，他們全家2018年都是投給柯文哲，若柯文哲與國民黨合作當副手，就不投票了，也不會去投給民進黨的賴清德。基本上，上個禮拜只要是遇到民眾黨支持者，都是表達柯是副手就不投票。

