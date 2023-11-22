外交部：期待G20視頻峰會傳遞積極信號

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月21日在例行記者會上表示，應印度共和國政府邀請，國務院總理李強將於11月22日出席二十國集團領導人視頻峰會。



毛寧說，今年9月，二十國集團新德里峰會就通過夥伴關係採取行動達成重要共識。當前，國際形勢動蕩不安、世界經濟復甦動力不足，二十國集團更應進一步加強夥伴關係，合作應對全球挑戰，為世界經濟復甦和全球共同發展作出積極貢獻。中方期待視頻峰會就此凝聚共識並傳遞積極信號。

