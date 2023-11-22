外交部：歡迎各國工商界繼續投資中國

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月21日在例行記者會上表示，中國之所以成為全球工商界的“必選項”，得益於中國經濟韌性強、潛力大、活力足，得益於中國改革開放的基本國策，得益於中國超大規模市場。下一個“中國”，還是中國。歡迎各國工商界繼續投資中國、深耕中國。



有記者提問，習近平主席出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議期間，多次談及中國經濟形勢，強調中國有信心、更有能力實現長期穩定發展，歡迎各國工商界繼續投資中國。但我們也注意到，今年前10個月中國實際使用外資金額同比下降9.4%，外媒報導一些外企有意將產業鏈轉移出中國。發言人對此有何評論？



毛寧表示，習近平主席在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會上的演講中指出，中國仍是全球增長最大引擎，今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一。正如工商界朋友所言，中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個“中國”，還是中國。



毛寧說，中國之所以成為全球工商界的“必選項”，得益於中國經濟韌性強、潛力大、活力足，得益於中國改革開放的基本國策，得益於中國超大規模市場。這次APEC會議期間，習近平主席再次強調，中國將不斷完善外商投資權益保護機制、進一步縮減外商投資准入負面清單、全面保障外商投資企業國民待遇。傳遞出中國擴大高水平對外開放的強烈信號。



毛寧指出，下一個“中國”，還是中國。歡迎各國工商界繼續投資中國、深耕中國。

