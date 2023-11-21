柯主動致電盼再談談　侯友宜：重比9份民調

國民黨2024大選參選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024參選人侯友宜今日下午臨時召開記者會，公開呼籲台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲明日指派兩位民調學者專家，馬英九、國民黨主席朱立倫各指派一位專家，四位專家公開直播再審視17日9份民調，決定誰正誰副。侯友宜強調，所謂讓6%絕非事實，自己不接受污衊。



侯友宜也透露，柯文哲今中午打電話給他，建議“藍白要不要再談一談”。因此侯提出上述主張。



藍白15日政黨協商依照協議比民調，17日召開專家會議，審視7日至17日的9份2024民調，總共9份民調，其中3份因以全市話、全手機簡訊抽樣，白營要求擱置。後來採計的6份民調中，依照藍白協議在統計誤差內算“侯柯配”得點，結果是“侯柯配”以5:1勝過“柯侯配”，但柯文哲方面主張只禮讓3%，若以差距3%以內計算，比數應為3:3，白營不服民調比對結果，導致藍白合卡關。



侯友宜競選辦公室行程今日下午臨時召開記者會，侯友宜、侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、李利貞出席。



侯友宜表示，今天中午柯文哲來電，他說有人告訴他，藍白要不要再談一談。我告訴柯文哲，下午我會正式召開記者會進行公開呼籲，先向柯文哲打過招呼有公開記者會，並大概講了一下我的主張。



侯友宜指出，很多人都說有沒有機會再說一下，剩下沒幾天，時間很有限，24日登記截止，今天21日，剩下短短三天，柯文哲打了電話給我，很多人希望我們再談一談，今天這場記者會我還是要先還原協商過程。



侯友宜表示，回到問題的癥結，15日藍白協商，我沒有堅持要當正的，但是要有公平的規則，誰贏就當正的，誰輸就當副的，過程中有談到誤差和樣本數的相關問題，但我鄭重說明，15日從頭到尾，我、馬英九、朱立倫、柯文哲四個人協商過程中沒有談到6%的問題，這個話不能亂講，也不用6%造成大家誤解，我非常嚴肅地說，絕對沒有6%的事情，不能用6%污蔑所有人的人格，我誠懇呼籲，要合作就是講事實。