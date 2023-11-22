对于能夠在长远中丰富人民群众餐桌甚至有望成为“新主食”的农产品，应立足长远，前瞻性地加強全产业链研究。 中評社北京11月22日電／粮食安全是国之大者。黨的十八大以来，习近平总书记一再強调要坚持立足自身，适度利用外部资源，端牢中国人自己的饭碗。总书记围绕中国农业产业链运行的各个环节和提升农业产业链韧性作了系统论述，进行全面部署，对中国牢牢把握粮食安全主动权、实现长治久安具有全局指导意义。



南方日报发表广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心中山大学基地，中山大学马克思主义学院陈奕山文章表示，全面持续提升中国农业产业链韧性，必须基於“大食物观”逐个品种开展深入调查研究。现代农业不衹有大田粮食、经济作物生产，还有果蔬畜禽、水产品生产，未来农业还会进一步往智能设施农业、工厂化农业、微生物农业、海洋农业等方向拓展。要持续实现“五谷丰登、六畜兴旺”，特别是要长期确保中国口粮绝对安全、谷物基本自给，必由之路是不务虚功，以钉钉子精神逐个品种做好农业全产业链的深入调查研究工作，及时发现问题，补足短板，消除风险隐患。人们的农产品消费需求不断变化，对于能夠在长远中丰富人民群众餐桌甚至有望成为“新主食”的农产品，应立足长远，前瞻性地加強全产业链研究。



文章提出，像保护大熊猫一样保护好耕地。土生万物，失去了耕地，端牢饭碗将成为空话。对待粮食安全和耕地保护问题，不能只算经济账而不算政治账。一旦十八亿亩红线內的耕地大批非农化，中国粮食严重依赖进口並被外国“拿住”，我们自身的安全和发展将极不稳固；中国这么大的粮食需求量，也绝非单靠国际粮食贸易就能夠满足的。为此，必须实打实地维护並提升耕地质量，首先不能搞所谓“灵活变通”的数字游戏，拿山坡地、劣质地顶替平原优质耕地；其次，在保护基本农田的基础上建设高标准农田及配套设施，实现旱涝保收、高产稳产；再者，优化利用各项资源要素，实现高效集约投入，有效减少农业面源污染，恢复提升地力，保护好农业整体生态环境；最后，不断推进东北黑土地综合治理和保护利用，以及南方土壤酸化、华北土地盐渍化、重金属污染等问题的治理。



牢牢抓住“种子芯片”这个现代农业产业链的关键核心环节。据测算，目前中国农作物良种覆盖率达96%以上，良种对粮食增产的贡献率达到45%，对畜牧业发展的贡献率达到40%。相比而言，欧美发达国家良种对农业增产的贡献率达到60%以上，中国还有较大提升空间，而且，中国对某些重要农产品如大豆的种源自主掌握不夠。习近平总书记将自主掌握良种的重要性提升到前所未有的高度：“我反复思考，感到有一条必须明确，就是农业现代化，种子是基础。”“这设备那设备，这条件那条件，没有良种难以实现农业现代化！”因此，我们必须加快育种研发及应用，攻克一批突破性关键核心技术，尽早实现重要农产品的种源自主可控，防止在这一事关人民吃饭问题的领域被“卡脖子”。



瞄准世界前沿推进农业科技革命。中国人均水土资源很有限，实现粮食增产稳产並以更丰富的农产品满足人民需求，较易触及资源约束的“天花板”。过去多年追求粮食增产也使耕地承受了非常大的开发強度，部分耕地需要休养生息以恢复地力。人口大国保障粮食安全须“藏粮于地”，像保护大熊猫一样保护耕地，也要“藏粮于技”，立足长远推进农业科技革命，突破资源有限的固有约束，使中国能夠利用更丰富的资源，向更广阔的空间要食物。为此应瞄准前沿方向，推进现代生物育种、新型种植养殖、数字化智能化农业等科研攻关，強化技术储备，确保在关键时刻能夠拿得出科技撒手锏，派上大用场。



坚定提升农业装备自主掌握水平。经过70多年的工业建设和技术积累，中国的农业装备水平大大提升。然而，农业装备自主水平仍有待提升，现实中各地平原每到农忙季节，田里往往穿梭著多种国外农机，国产农机的身影仍然不夠显眼；而在广大丘陵地区，适用于复杂地形的中小型农机的开发和应用明显欠缺，使得丘陵地的进一步合理利用存在瓶颈。习近平总书记強调,要加快补上农业机械等现代农业物质装备短板，加大农业重要装备的自主研製力度。科研人员应立足中国大地，密切结合各地地形和实际环境，开发适用性和实用型农机，在帮助农民解決实际生产困难的过程中不断提升中国农业装备自主水平。

